به گزارش خبرنگار مهر، در میان هیاهوی رسانه‌ها و تلاش‌های بی‌وقفه‌ای که برای تحریف چهره‌ واقعی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد، گاهی صدایی از دورترین نقاط جهان اسلام برمی خیزد که غبارها را کنار می زند و همچون نوری بر قلب های آگاه می تابد. یکی از این قلم های بیدار در کشور مالزی متعلق به «بحرالدین بن محمد» است، نویسنده، پژوهشگر و فعال حوزه مطالعات اسلامی که به همت و تلاش خود، پلی فرهنگی میان دو ملت مسلمان ایران و مالزی ساخته است.

از کلانتان تا ایران، مسیر پیموده شده برای شناخت عمیق از اهل‌بیت (ع)

بحرالدین بن محمد، زاده‌ی شهر «کوتا بهارو» در ایالت کلانتان مالزی است؛ منطقه‌ای که به عنوان قطب traditional و سنتی مطالعات اسلامی در این کشور شناخته می‌شود. دغدغه‌ی اصلی او در سال‌های اخیر، واکاوی تاریخ تشیع، سیره‌ی اهل‌بیت (ع) و معرفی عمق فرهنگ اسلامی به مخاطب مالایی‌زبان بوده است.

سبک نگارش او در انتخاب نام کتاب‌هایش بسیار هوشمندانه و مخاطب‌پسند است. او با طرح پرسش‌هایی کلیدی در قالب مجموعه‌ای تحت عنوان «Ada Apa Dengan...» (این کتاب چه دارد؟ / ماجرا از چه قرار است؟)، ذهن خواننده‌ی مالزیایی را به سمت حقایقی سوق داده که شاید سال‌ها در هاله‌ای از ابهام یا سوءتفاهم باقی مانده بودند. اثر درخشان او در سال ۲۰۱۹ با نام «Ada Apa With Karbala» (کربلا چه دارد؟) گواهی بر این مدعاست. بحرالدین در این کتاب، با ظرافتی مثال‌زدنی و با استناد به منابع معتبر اهل سنت، به کالبدشکافی واقعه‌ی عاشورا، شخصیت ملکوتی امام حسین (ع) و زمینه‌های تاریخی آن پرداخته است.

علاوه بر تألیفات، او در قامت یک مترجم و ویراستار دلسوز نیز ظاهر شده و آثاری ارزشمند درباره جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س)، حضرت مهدی (عج) و دانش بیکران امیرالمؤمنین علی (ع) را به زبان مالایی برگردانده یا منتشر کرده است تا تشنگی معنوی و معرفتی مخاطبان هم‌زبان خود را برطرف سازد.

«ایران چه دارد؟»

اما مهم‌ترین و راهبردی‌ترین اثر این نویسنده‌ی مالزیایی، کتاب تازه‌نفس او با عنوان «Ada Apa With Iran: Catatan Seorang Anak Melayu di Bumi Parsi» است که در سال ۲۰۲۵ روانه‌ بازار نشر شده است. ترجمه‌ی زیبای این عنوان می‌شود: «ایران چه دارد؟؛ یادداشت‌های یک جوان مالایی در سرزمین پارس».

این کتاب اگرچه در قالب یک سفرنامه نگاشته شده اما یک سفرنامه‌ گردشگری صرف نیست. کتاب عصاره‌ شش سال (۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴) مشاهده‌گری، تأمل و یادداشت‌برداری‌های فیس‌بوکی نویسنده است که اکنون در قالب یک اثر منسجم گردآوری شده است. بحرالدین در این کتاب، کمر به حذف کلیشه‌ها و سوءتفاهم‌های رایج در رسانه‌ها بسته است. او با زبانی شیرین و از دریچه‌ نگاه یک مسلمان مالزیایی، به توصیف زندگی اجتماعی، تمدن چندهزارساله، پیوند عمیق اسلام و فرهنگ ایرانی و مواجهه‌ مستقیم با واقعیت‌های جامعه‌ی ایران می‌پردازد.

اهمیت این اثر در حوزه‌ی دیپلماسی فرهنگی ایران در مالزی، غیرقابل‌انکار است. وقتی یک ایرانی از زیبایی‌ها و حقایق کشورش می‌گوید، ممکن است با برچسب «تعصب» یا «تبلیغات» از سوی مخاطب خارجی مواجه شود؛ اما وقتی یک جوان مسلمان مالزیایی، هم‌وطن و هم‌کیش خود، با چشمان دیده و قلبی بی‌غرض از ایران دفاع می‌کند و چهره‌ی واقعی جمهوری اسلامی ایران را ترسیم می‌نماید، تأثیر آن بر ذهن و قلب مخاطب مالایی صدچندان خواهد بود. این کتاب، روایتی از سرزمین پارس است که با جوهرِ هم‌دلی و انصاف نوشته شده است.

تقدیر از راوی حقیقت در ضیافت هفته وحدت

در راستای ارج نهادن به این تلاش‌های خالصانه فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نرم‌افزاری برای معرفی چهره‌ی واقعی ایران، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور برنامه‌ی ویژه‌ای را تدارک دیده است.

همزمان با فرارسیدن ایام بهارِ وحدت و میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، از جناب آقای بحرالدین بن محمد دعوت به عمل آمده است تا در برنامه‌ی ویژه‌ای در محل رایزنی فرهنگی حضور بهم رساند. در این نشست صمیمانه، ضمن بررسی ابعاد کتاب ارزشمند او درباره ایران، از تلاش‌های بی‌دریغش در مسیر تقریب مذاهب و معرفی فرهنگ ایرانی-اسلامی تقدیر خواهد شد و هدیه‌ای به رسم یادبود و سپاس به ایشان اهدا می‌گردد.