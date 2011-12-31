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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

آریاپور:

دستگاه دیالیز با مشارکت خیران به بیماستان میناب اهدا شد

دستگاه دیالیز با مشارکت خیران به بیماستان میناب اهدا شد

میناب - خبرگزاری مهر: رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب از اضافه شدن دو دستگاه دیالیز به بخش دیالیز این بیمارستان با مشارکت خیران و دانشگاه علوم پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا آریاپور گفت: دو دستگاه دیالیز نیپرو با اعتبار 500 میلیون ریال با مشارکت خیران خریداری و در بخش دیالیز این بیمارستان راه اندازی شد.

سرپرستار بخش دیالیز بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب نیز بیان کرد: با توجه به افزایش بیماران دیالیزی، این دو دستگاه مشکلات تعدادی از بیمارانی که در شیفت شب به علت بعد مسافت قادر به مراجعه نبوده اند را مرتفع کرده است.

صدیقه مقیمی افزود: با توجه به اتمام ساعات کارکرد چهار دستگاه دیالیز و افزایش آمار بیماران دیالیزی که غیر قابل اجتناب است، بخش دیالیز این مرکز نیاز به توسعه فضای فیزیکی و خرید پنج دستگاه دیالیز دیگر دارد.

کد مطلب 1497578

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