۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

بهره برداری از ۱۲ دستگاه پیشرفته دیالیز در بیمارستان میناب

میناب- همزمان با دومین روز از هفته سلامت در جلسه ویدئو کنفرانسی با وزیر بهداشت ۱۲ دستگاه پیشرفته دیالیز در بیمارستان ابوالفضل میناب بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در جلسه ویدئو کنفرانس وزیر بهداشت با روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و برخی از مدیران و مسئولان بیمارستان‌های کشور از ۱۲ دستگاه دیالیز بیمارستان حضرت ابوالفضل علیه السلام میناب بهره برداری شد.

محمد مورخ رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب در جمع خبرنگاران گفت: این دستگاه‌های دیالیز که ۱۱ دستگاه آن توسط دانشگاه و وزارت بهداشت و یک دستگاه توسط خیرین تهیه شده است به چرخه خدمت برای بیماران دیالیزی آمد.

وی افزود: در شهرستان میناب ۱۴۲ بیمار مزمن دیالیزی وجود دارد که روزانه به طور میانگین به ۶۳ بیمار خدمات داده می‌شود.

مورخ با بیان اینکه اکنون در بخش دیالیز ۲۹ دستگاه وجود دارد گفت: این دستگاه‌ها جایگزین دستگاه‌هایی با کارکرد ۴۰ هزار ساعت می‌شوند تا بیماران نیز بتوانند از خدمات آنها بهره‌مند شوند.

