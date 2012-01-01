نخستین دوره مسابقات نقاشی کودکان کم توان ذهنی مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه در قالب نمایشگاه گروهی کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی کمتر از14 سال مراکز توانبخشی مازندران برپا شد.

رئیس اداره بهزیستی آمل در خصوص برپایی این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه حدود 89 اثر نقاشی از 89 کودک و نوجوان زیر14 سال کم توان ذهنی مازندران به نمایش گذاشته شد.

علی اکبرنفیسی افزود: در این دوره از مسابقات نمایشگاهی کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی کمتر از14 سال مراکز توانبخشی مجتمع رویان آمل، 22 بهمن نکا، فردای روشن بهشهر، طلوع نور، مرکزی بابل و نشاط گلوگاه حضور دارند.

وی ادامه داد: آثار نقاشی کودکان کم توان ذهنی در این نمایشگاه در زمینه های طبیعت و کار با رنگها با استفاده از مداد شمعی ارائه شده است.

وی تصریح کرد: آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه در موضوعات آزاد، چهار فصل و محیط پیرامونی معلولان کم توان ذهنی، در قالب نقاشی های کودکانه به معرض دید افراد گذاشته شد.

رئیس اداره بهزیستی آمل با بیان اینکه این نمایشگاه با هدف رشد و حس خودباوری و نشان دادن استعدادهای پنهان کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی برگزار شد، اضافه کرد: آثار ارائه شده این کودکان در این نمایشگاه دارای تفکرات متعلق به خودشان بوده که توانستند در قالب نمایشگاه گروهی نمایش دهند.

نمایشگاه بزرگ آثار نقاشی و نمایشگاه گروهی کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی مازندران با همکاری مجتمع رویان آمل، بهزیستی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل، به مدت سه روزصبح و عصر در نگارخانه زر این شهرستان برای بازدید برپا است.