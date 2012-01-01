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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

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نخستین دوره مسابقات نقاشی کودکان کم توان ذهنی مازندران آغاز شد

نخستین دوره مسابقات نقاشی کودکان کم توان ذهنی مازندران آغاز شد

آمل - خبرگزاری مهر: نخستین دوره مسابقات نقاشی کودکان کم توان ذهنی مازندران، با ارائه آثار نقاشی کودکان کم توان ذهنی شهرستانهای این استان در نگارخانه زر آمل گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه در قالب نمایشگاه گروهی کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی کمتر از14 سال مراکز توانبخشی مازندران برپا شد.

رئیس اداره بهزیستی آمل در خصوص برپایی این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه حدود 89 اثر نقاشی از 89 کودک و نوجوان زیر14 سال کم توان ذهنی مازندران به نمایش گذاشته شد.

علی اکبرنفیسی افزود: در این دوره از مسابقات نمایشگاهی کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی کمتر از14 سال مراکز توانبخشی مجتمع رویان آمل، 22 بهمن نکا، فردای روشن بهشهر، طلوع نور، مرکزی بابل و نشاط گلوگاه حضور دارند.

وی ادامه داد: آثار نقاشی کودکان کم توان ذهنی در این نمایشگاه در زمینه های طبیعت و کار با رنگها با استفاده از مداد شمعی ارائه شده است.

وی تصریح کرد: آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه در موضوعات آزاد، چهار فصل و محیط پیرامونی معلولان کم توان ذهنی، در قالب نقاشی های کودکانه به معرض دید افراد گذاشته شد.

رئیس اداره بهزیستی آمل با بیان اینکه این نمایشگاه با هدف رشد و حس خودباوری و نشان دادن استعدادهای پنهان کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی برگزار شد، اضافه کرد: آثار ارائه شده این کودکان در این نمایشگاه دارای تفکرات متعلق به خودشان بوده که توانستند در قالب نمایشگاه گروهی نمایش دهند.

نمایشگاه بزرگ آثار نقاشی و نمایشگاه گروهی کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی مازندران با همکاری مجتمع رویان آمل، بهزیستی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل، به مدت سه روزصبح و عصر در نگارخانه زر این شهرستان برای بازدید برپا است.

کد مطلب 1497937

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