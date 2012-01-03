به گزارش خبرنگار مهر،‌ در ادامه انتشار زندگینامه‌های چهره‌های مطرح دنیای سیاست، نشر ثالث به زودی زندگینامه لئون تروتسکی را با ترجمه بیژن اشتری منتشر می‌کند.

اشتری پیش از این کتاب‌هایی درباره لنین، استالین، مائو و چه‌گوارا را نیز ترجمه کرده که همین ناشر منتشر کرده است.

این کتاب نوشته رابرت سرویس است که در آن به بررسی زندگی این چهره مطرح نظام کمونیستی پرداخته و مولف بر اساس جدیدترین اسنادی که درباره انقلاب اکتبر 1917 منتشر شده کتاب زندگینامه تروتسکی را نوشته که جوایز بسیاری را هم نصیبش کرده است.

این کتاب در کنار آثاری که درباره لنین، استالین و راسپوتین ترجمه و منتشر شده است، می‌تواند به پژوهش درباره انقلاب روسیه و اتفاقات پیش و پس از آن کمک کند.

زندگینامه تروتسکی در 800 صفحه ترجمه شده است که ناشر به زودی آن را برای دریافت مجوز به ارشاد می‌فرستد و در صورت دریافت مجوز تا نمایشگاه کتاب سال آینده منتشر خواهد شد.

لئون داویدوویچ تروتسکی (به روسی: Лев Дави́дович Тро́цкий) انقلابی بلشویک و متفکر مارکسیست اهل روسیه بود. تروتسکی یاور اصلی لنین در انقلاب بلشوویکی روسیه (1917) پس از مرگ لنین، در مبارزه قدرت با استالین شکست خورد و اندک اندک از همه مقام‌های حزبی بر کنار شد و سپس او را نخست از حزب (1927) و سپس از خاک روسیه بیرون کردند (1929). او در 1940 در مکزیک توسط عاملان اتحاد شوروی به قتل رسید. ایده‌های تروتسکی تشکیل‌دهنده پایه و اساس تئوری تروتسکیسم هستند.