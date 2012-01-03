خدمات تخصصی بخش NICU به نوزادان نیازمند به مراقبتهای ویژه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخش NICU بیمارستان دکتر علی شریعتی بندرعباس با پنج تخت مجهز احیای نوزاد و تجهیزات پیشرفته مانیتورینگ با قابلیت افزایش تخت شروع به کار کرد.

این بخش با تلاش و مساعدت مسئولان دانشگاه با تجهیز کامل مخصوص نوزادان نارس و نوزادان نیازمند به مراقبتهای ویژه و امکانات رفاهی برای مادران با هزینه ای بالغ بر 13 میلیارد ریال ساخته و در آذر ماه سال جاری شروع به کار کرده است.

به دلیل احساس نیاز شدید استان به بخش مراقبتهای ویژه نوزادان و آمار بالای زایمان، این بخش در بیمارستان دکتر علی شریعتی ساخته شده و آماده پذیرش نوزادان نیازمند به مراقبتهای ویژه توسط پرسنل پزشکی فوق تخصص، متخصص و پرستاران دوره دیده مخصوص نوزادان است.