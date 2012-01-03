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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

در بندرعباس/

خدمات تخصصی بخش NICU به نوزادان نیازمند به مراقبتهای ویژه آغاز شد

خدمات تخصصی بخش NICU به نوزادان نیازمند به مراقبتهای ویژه آغاز شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: خدمات تخصصی بخش NICU بیمارستان دکتر علی شریعتی بندرعباس به نوزادان نیازمند به مراقبت های ویژه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخش NICU بیمارستان دکتر علی شریعتی بندرعباس با پنج تخت مجهز احیای نوزاد و تجهیزات پیشرفته مانیتورینگ با قابلیت افزایش تخت شروع به کار کرد.

این بخش با تلاش و مساعدت مسئولان دانشگاه با تجهیز کامل مخصوص نوزادان نارس و نوزادان نیازمند به مراقبتهای ویژه و امکانات رفاهی برای مادران با هزینه ای بالغ بر 13 میلیارد ریال ساخته و در آذر ماه سال جاری شروع به کار کرده است.

به دلیل احساس نیاز شدید استان به بخش مراقبتهای ویژه نوزادان و آمار بالای زایمان، این بخش در بیمارستان دکتر علی شریعتی ساخته شده و آماده پذیرش نوزادان نیازمند به مراقبتهای ویژه توسط پرسنل پزشکی فوق تخصص، متخصص و پرستاران دوره دیده مخصوص نوزادان است.

کد مطلب 1500367

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