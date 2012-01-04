سازمان تبلیغات تفت در جذب جوانان به برنامه های مذهبی فعالتر عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم دهقان عصر چهارشنبه در دیدار با رئیس اداره تبلیغات اسلامی تفت، مهمترین وظیفه اداره تبلیغات اسلامی را تبلیغ و تبیین دین و فرهنگ ناب اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: عمده فعالیت ‌هایی که در این سازمان انجام می ‌شود سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، سازمان دهی، پشتیبانی و نظارت بر تبلیغات دینی مردم است.

وی بیان داشت: همین برنامه ها و محوریت سازمان تبلیغات اسلامی در برنامه های مذهبی سبب شده تا این سازمان از جایگاه مهم و حساسی نزد مردم برخوردار باشد.

دهقان، نظارت بر کارهای فرهنگی مذهبی در شهرستان را یکی دیگر از فعالیتهای این اداره بیان کرد و افزود: برنامه های فرهنگی و هنری شهرستان باید با محوریت تبلیغات اسلامی در راستای احیا دین و رسوا کردن دشمنان اسلام و احیای قرآن و اهل بیت (ع) باشد.

وی همچنین خواستار جذب جوانان و نوجوانان از طریق برگزاری برنامه های مناسب از سوی این اداره شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تفت نیز در این جلسه به تشریح برنامه ‌ها و وظایف این اداره پرداخت و اظهار داشت: این اداره زیر نظر ولایت فقیه به اجرای برنامه های مختلف فرهنگی، قرآنی و تبلیغی می ‌پردازد.

حجت الاسلام متوسل برگزاری دوره های آموزشی ائمه جماعات، گفتمان‌ های دینی، برگزاری محافل انس با قرآن و طرح آموزشی دقایقی با قرآن را از جمله برنامه های این اداره بر شمرد.

وی همچنین بر توسعه فرهنگ قرآنی و آموزش آن از سنین کودکی تاکید کرد.