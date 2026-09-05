طرح «نوجهادانه» در قزوین با محوریت کنشگری اجتماعی نوجوانان آغاز شد

میلاد جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح طرح «نوجهادانه» اظهار کرد: پیشرفت همهجانبه کشور در گام پیشرو نیازمند تربیت نسلی است که علاوه بر آگاهی، از روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی، توان اقدام جمعی و آمادگی حضور در میدان حل مسائل جامعه برخوردار باشد.
وی افزود: نوجوانان به عنوان سرمایههای انسانی آینده کشور، ظرفیت ارزشمندی برای شکلدهی به جریانهای اجتماعی، فرهنگی و جهادی دارند و باید این ظرفیت به شکل نظاممند، هدفمند و شبکهای فعال شود.
مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین گفت: طرح «نوجهادانه» با هدف شناسایی، فعالسازی، سازماندهی، تربیت، توانمندسازی و همافزایی نوجوانان کنشگر جهادی در سطح استان و کشور طراحی شده و تلاش میکند زمینه نقشآفرینی مؤثر آنان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند.
اصلاح الگوی مصرف و مواسات؛ محورهای «نوجهادانه»
جباری ادامه داد: این طرح با تمرکز بر دو محور اصلاح الگوی مصرف و مواسات و همدلی و با بهرهگیری از ظرفیت نهضت بهسازی مدارس اجرا میشود تا نوجوانان از جایگاه مخاطب صرف خارج شده و به کنشگران اجتماعی و حلکنندگان مسئله تبدیل شوند.
وی با تأکید بر مردمی بودن این حرکت بیان کرد: «نوجهادانه» در پی شکلدهی به یک حرکت مردمی و نوجوانپایه است که در آن مجموعههای مردمی و تربیتی با استفاده از ظرفیت نوجوانان، خود آغازگر اقدامات جهادی باشند.
مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین تصریح کرد: هدف این طرح صرفاً انجام فعالیتهای عمرانی و تعمیرات مدارس نیست، بلکه میدانداری نوجوانان برای حل مسائل کشور و ایجاد پیوند میان خدمت میدانی و تعالی فکری است.
«نوجهادانه» در سه رکن دنبال میشود
جباری با اشاره به ساختار این طرح گفت: «نوجهادانه» در سه رکن پویش و جذب، کنش مهارتی و روایتگری طراحی شده است و با تعریف مأموریتهای عملی، ایجاد میدانهای واقعی خدمت و تولید روایتهای اثرگذار، مسیر رشد نوجوانان جهادی را دنبال میکند.
وی افزود: راهبرد اصلی این طرح، ارتقای نوجوانان از سطح «کارگر جهادی» به «مدیر جهادی» است تا زمینه تداوم ارتباط، رشد، مأموریتدهی و نقشآفرینی آنان در حل مسائل اجتماعی کشور فراهم شود.
مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین خاطرنشان کرد: هدف نهایی این است که فعالیتهای مقطعی جهادی به یک جریان پایدار و ملی تبدیل شود و نوجوانان در فرآیند خدمت، علاوه بر کسب مهارت، برای پذیرش مسئولیتهای اجتماعی نیز تربیت شوند.
دعوت از نوجوانان و گروههای جهادی برای مشارکت
جباری از نوجوانان علاقهمند به شکلدهی و راهاندازی این حرکت دعوت کرد برای کسب اطلاعات و هماهنگی با شماره ۰۹۱۹۱۸۱۴۱۱۶ تماس بگیرند.
وی همچنین از مجموعههای مردمی و تربیتی که اقدامات جهادی مرتبط را انجام داده یا در حال انجام آن هستند خواست روایتها و تولیدات رسانهای خود را از این فعالیتها از طریق پیامرسان شاد به نشانی nojavane ارسال کنند.
مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین گفت: به روایتهای برتر و اثرگذار این فعالیتها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
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