به گزارش خبرگزاری مهر، سعید تقی‌زاده از تمدید مهلت پرداخت تسهیلات حمایتی حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار تا پایان شهریورماه خبر دادو گفت: در راستای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از شرایط اضطرار ناشی از جنگ، استمرار تولید و خدمات و صیانت از اشتغال موجود، دستورالعمل «حمایت از استمرار تولید و خدمات بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار از محل منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور افزود: بر اساس این ابلاغیه، کلیه مهلت‌های قانونی مندرج در قوانین و مقررات که به دلیل شرایط اضطرار و مدیریت امور ناشی از تجاوز صهیونیستی ـ آمریکایی به کشور تمدید شده و مهلت آن‌ها به پایان رسیده یا خواهد رسید، تا پایان شهریورماه تمدید می‌شود.

تقی‌زاده با بیان اینکه هدف این دستورالعمل، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از شرایط اضطرار ناشی از جنگ است، گفت: تسهیلات پیش‌بینی‌شده در قالب سرمایه در گردش کوتاه‌مدت و با اولویت استمرار تولید و خدمات و تقویت تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: منابع مالی این طرح از محل اجزای یک تا هشت بند «الف» تبصره ۱۵ قانون بودجه کل کشور تأمین می‌شود و بنگاه‌های فعال در رسته‌های آسیب‌دیده با شدت زیاد، به‌صورت مستقیم مشمول دریافت این تسهیلات هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس اضافه کرد: پرونده سایر متقاضیان نیز پس از بررسی در دبیرخانه استانی و دریافت تأییدیه از دستگاه اجرایی ذی‌ربط، برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها و مؤسسات عامل معرفی می‌شود.

تقی‌زاده همچنین از ابلاغ دستورالعمل‌های جدید برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده خبر داد و گفت: دستورالعمل اعطای تسهیلات سرمایه ثابت برای حمایت از اشتغال و استمرار تولید بنگاه‌هایی که در جریان جنگ تحمیلی دچار آسیب فیزیکی شده‌اند و همچنین دستورالعمل اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه، به استثنای حقوق و دستمزد، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به بانک‌ها و مؤسسات عامل ابلاغ شده است.

وی افزود: فرایند اجرایی این دستورالعمل‌ها به‌زودی آغاز خواهد شد و سقف تسهیلات سرمایه ثابت برای هر بنگاه واجد شرایط، ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: ثبت‌نام متقاضیان از طریق شناسایی و معرفی نهادهای تسهیلگر انجام می‌شود و پس از هماهنگی با دستگاه اجرایی مربوطه، اطلاعات متقاضیان در سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید موسوم به «کات» ثبت خواهد شد.

تقی‌زاده افزود: پرونده‌ها پس از بررسی در دبیرخانه کمیته استانی مستقر در اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی فارس، برای طی مراحل دریافت تسهیلات به بانک‌ها و مؤسسات عامل ارسال می‌شود.

وی درباره شرایط دریافت تسهیلات سرمایه در گردش اظهار کرد: اشخاص حقیقی باید دارای اظهارنامه مالیاتی عملکرد یا فرم تبصره ۱۰۰ برای سال ۱۴۰۳ باشند و در صورت مشمول بودن مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامه‌های مربوط به سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را ارائه دهند.

تقی‌زاده ادامه داد: اشخاص حقیقی غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز در صورت برخورداری از ابزارهای پرداخت از جمله دستگاه کارت‌خوان یا درگاه پرداخت و داشتن گردش مالی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، می‌توانند مشمول دریافت این تسهیلات شوند.

وی افزود: اشخاص حقوقی نیز باید دارای اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۳ و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ باشند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به مراحل فراخوان این طرح گفت: در گام نخست، بنگاه‌هایی با فروش بیش از ۱۰ میلیارد تومان و کمتر از ۲۵۰ میلیارد تومان و در گام دوم، بنگاه‌هایی با فروش کمتر از ۱۰ میلیارد تومان می‌توانند در طرح ثبت‌نام کنند.

تقی‌زاده افزود: درباره بنگاه‌های دارای فروش بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان نیز با توجه به میزان استقبال متقاضیان در مراحل نخست و دوم، نحوه ثبت درخواست متعاقباً از سوی دبیرخانه ملی اعلام خواهد شد.

وی یکی دیگر از شرایط دریافت تسهیلات را میزان فروش بنگاه عنوان کرد و گفت: میزان فروش بنگاه در سال ۱۴۰۴ باید کمتر از ۱۴۰ درصد فروش آن در سال ۱۴۰۳ باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: در صورتی که بنگاه در رسته‌های با شدت آسیب‌پذیری کم قرار داشته باشد یا شرایط مربوط به نسبت فروش را نداشته باشد، درخواست آن در دبیرخانه استانی بررسی و پس از دریافت تأیید دستگاه اجرایی مرتبط، برای دریافت تسهیلات به مؤسسات عامل معرفی خواهد شد.

تقی‌زاده اضافه کرد: حداکثر مانده تسهیلات فعال بنگاه در زمان درخواست نیز باید کمتر از میزان تسهیلات قابل پرداخت باشد و بررسی نهایی این موضوع پس از معرفی متقاضی، توسط مؤسسه عامل انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی که در سال ۱۴۰۴ تأسیس شده‌اند و دارای اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده یا گردش مالی از طریق ابزارهای پرداخت هستند نیز مشمول این طرح خواهند بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: میزان تسهیلات قابل پرداخت به بنگاه‌های مشمول، حداکثر معادل ۱۰ درصد فروش عملیاتی آن‌ها در سال مالی ۱۴۰۴ و بر اساس اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده یا مجموع مبالغ ثبت‌شده از طریق ابزارهای پرداخت تعیین می‌شود.

تقی‌زاده در پایان بیان کرد: متقاضیان می‌توانند پس از اطلاع‌رسانی رسمی دبیرخانه ملی، درخواست خود را در سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید «کات» نهایی کنند.