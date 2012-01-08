به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به جشنواره تئاتر فجر، نمایش"پاورقی" به کارگردانی احمد کچهچیان در حال تمرین است. متن پاورقی توسط فواد مخبری، نوشته و در طول تمرین تکمیل شده است. پگاه آهنگرانی، سحر دولتشاهی، نازگل نادریان و فاطمه نقوی بازیگران این نمایش هستند.
در خلاصه داستان این نمایش آمدهاست طی تغییر جوی بر کره زمین، بالا آمدن آبها و بارندگیهای زیاد، تمام زمین را آب میگیرد. در این بین مردم دو راه برای زندگی دارند یا زندگی روی تنها جزیره باقیمانده یا رفتن به زیر آب و زندگی در اعماق دریا. اما عدهای به دنبال جای دیگری برای زندگانی هستند...
رضا گوران مشاور کارگردان این نمایش است. از دیگر عوامل نمایش میتوان به: طراح لباس: نرمین نظمی، آهنگساز: آنکیدو دارش، مدیر تکنیک و طراح نور: امیرحسین دوانی و دستیار کارگردان: نیما محبی اشاره کرد.
کچهچیان در بیست و نهمین دوره از برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر در بخش تجربه های نو با نمایش"تریو" شرکت داشت.
پایان اجرای نمایش "مسافر اتاق شماره 37" در خانه نمایش آو
نمایش، "مسافر اتاق شماره 37" به نویسندگی و کارگردانی هومن بنائی شب گذشته 16 دی ماه با حضور محبوبه بیات، گلاب آدینه و شیرین بینا به اجرای خود در خانه نمایش آو پایان داد.این نمایش با 18 اجرا میزبان جمعی از هنرمندان تئاتر بوده است که میتوان به حضور خسرو حکیم رابط، گلاب آدینه، محبوبه بیات، دکتر محمدرضا خاکی، دکتر مسعود دلخواه، ناصر حسینی مهر، شادمهر راستین، رضا ثروتی، محمدحسن نجفی، حمید تجریشی، رضا موسوی، نازنین دیهیمی، شیرین بینا و امین میری، اشاره کرد.
نمایش "مسافر اتاق شماره 37" اجراهای روزهای گذشته خود را به استاد خسرو حکیم رابط، گلاب آدینه، محبوبه بیات و مجید بهرامی تقدیم کرد. همچنین خسرو حکیم رابط و محبوبه بیات این نمایش را اثری قابل توجه در حوزه تئاتر و ادبیات نمایشی دانسته و گلاب آدینه آرزو کرد که این نمایش روزی در یکی از سالن های بزرگ تئاتر کشور روی صحنه برود تا مفاخر ادبی همیشه جاویدان بمانند.
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