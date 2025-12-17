به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (چهارشنبه ۲۸ آذر)، با تشدید فعالیت سامانه بارشی، بارش‌های سنگین در بسیاری از مناطق، به ویژه استان هرمزگان و کرمان مورد انتظار است.

وی افزود: همچنین شدت بارش‌های برف و باران در استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان و یزد نیز افزایش خواهد یافت. افرادی که قصد سفر به مناطق شمالی کشور را دارند، باید آمادگی مواجهه با برف و کولاک در مسیرهای کوهستانی را داشته باشند.

اصغری بیان کرد: در سواحل گیلان و مازندران، شدت رگبارها امروز نسبتاً قابل توجه است و به جز مناطق منتهاالیه جنوب شرق و شمال غرب، تقریباً در همه استان‌ها بارش رخ خواهد داد.

این کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به آمار بارش‌های ۲۴ ساعت گذشته گفت: تا صبح امروز، بیشترین میزان بارندگی در بندر خمیر، جزیره کیش و لار ثبت شده که هر سه منطقه بیش از ۱۰۰ میلی‌متر بارندگی دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: از فردا (پنجشنبه، ۲۷ آذر) موج جدید بارش‌ها از سمت خلیج فارس به کشور نفوذ خواهد کرد، در استان‌های بوشهر و هرمزگان باید از بعدازظهر فردا آماده شروع مجدد بارش‌ها باشند. همچنین فردا شب، استان‌های فارس و کرمان نیز به مناطق تحت تأثیر این سامانه اضافه خواهند شد.

اصغری تصریح کرد: روز جمعه (۲۸ آذر) علاوه بر این چهار استان، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، جنوب و شرق خوزستان، نیمه غربی سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و برخی مناطق اصفهان بارش‌های نسبتاً شدیدی مورد انتظار است.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: با شیب تند کاهش دما در روزهای آینده، نیمه اول هفته آینده غیر متعارف‌ترین سرمای زمستانی در استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس پیش‌بینی می‌شود، پایتخت‌نشینان نیز باید از بعدازظهر امروز تا پیش از ظهر فردا، آماده وقوع بارش باشند.