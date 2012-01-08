رابرت ویلسون در جشنواره سی ام تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس نمایش " زندگی و مرگ مارینا آبراموویچ" به کارگردانی رابرت ویلسون کارگردان نامدار آمریکایی و با بازی مارینا آبراموویچ پرفورمنس آرتیست شهیر صربستانی در سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر برپا می شود.

نمایشگاه عکس آخرین اجرای رابرت ویلسون توسط امید هاشمیان دانشجوی دکتری فیزیکال تئاتر سوربون فرانسه، برای اولین بار در جشنواره تئاتر فجر برپا می شود. این نمایشگاه شامل 30 قطعه عکس سیاه و سفید و رنگی است که از 5 تا 11 بهمن ماه در سالن انتظار تماشاخانه ایرانشهر خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

پروژه نمایش"زندگی و مرگ مارینا آبراموویچ" از سال 2008 بر اساس خاطرات و روز شمار زندگی و عکس‌های مارینا آبراموویچ آغاز شد و در سال 2010 برای اولین بار در ورک شاپی در شهر مادرید اجرا شد. همچنین این اثر برای اولین بار در جولای سال 2011 (مردادماه 1390) در شهر منچستر اجرا شد.

امید هاشمیان از شاگردان و همکاران مارینا آبراموویچ و رابرت ویلسون با عکاسی از این اجرا برای اولین بار این آثار را در ایران به نمایش در می‌آورد. همچنین این هنرمند قرار است عکس‌های این نمایشگاه را به همراه طرح و دکورهای رابرت ویلسون و نت‌های موسیقی این اثر در آوریل سال 2012 (اردیبهشت سال 1391) در روتردام هلند به نمایش بگذارد.

رابرت ویلسون، متولد ٤ اکتبر ١٩٤١ در تگزاس آمریکا است. ویلسون در کودکی دچار نوعی عقب ماندگی زبانی بود و در هفده سالگی بر این بیماری غلبه کرد. او اولین درس های خود را در مدرسه ی تئاتر برای کودکان در زادگاهش فرا گرفت و در دوره دانشجویی در پروژه های مختلف تئاتری شرکت کرد. ویلسون یکی از پرکارترین و جهانی ترین کارگردانان تئاتر معاصر جهان است. پروژه های او در اکثر کشورهای جهان روی صحنه رفته است.

از سویی دیگر مارینا آبراموویچ پرفورمنس آرتیست صربستانی که از او به عنوان "مادر هنر اجرا" نام برده می شود از سال 1970 میلادی به هنر اجرا روی آورد. اجراهای او شخصی و به لحاظ فیزیکی پرمخاطره هستند. او در اجراهای خود کنش های زندگی روزمره و در عملکردهای عادی زندگی را ملاک قرار می دهد تا به این وسیله قدرت نهفته در این اعمال را افشا کند. اغلب آثار آبراموویچ از خطرناک ترین اجراهای دنیا هستند و مشارکت تماشاگران و حس خشونت بالقوه آنها را مورد هدف قرار می دهد.



علیرضا زرین دست: جشنواره تئاتر فجر موثرترین جشنواره بعد از انقلاب است

علیرضا زرین دست فیلمبردار نامدار سینمای ایران معتقد است، جشنواره تئاتر فجر یکی از موثرترین جشنوارهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

این فیلمبردار پیشکسوت در مورد جایگاه این جشنواره عنوان کرد: در دنیای مدرن و امروزی یکی از راه های رشد و اعتلای تمام هنرها برگزاری فستیوال‌ها و جشنواره‌های هنری است. در کشور ما هم سالیانه بیش از صد جشنواره برگزار می‌شود، اما جشنواره تئاتر فجر یکی از موثرترین و قدیمی ترین جشنوارهای بعد از انقلاب است که در دوره های برگزاری توانست معرف خوبی برای خیلی از هنرمندان جوان و مستعد باشد.

وی افزود: در طول مدت برگزاری جشنواره تئاتر فجر و حتی ماه های قبل برگزاری جشنواره یک شور و اشتیاق بین اهالی تئاتر به وجود می آید که هیچ پدیده دیگری نمی تواند این مسئله را به وجود آورد. جشنواره تئاتر برای پویایی و روند روبه رشد نیازمند استفاده از نظریات تمامی اهالی تئاتر در همه عرصه ها است، تا نقاط ضعف برگزاری دوره های قبل جشنواره از بین برود.

زرین دست ضمن اشاره به اشتیاقش برای دیدن نمایش در جشنواره تئاتر فجر گفت: در طول سال به دیدن نمایش می روم، اما دو سالی است که در آستانه برگزاری جشنواره تئاتر فجر در گیر فیلمبرداری فیلم می شوم و نمی توانم از این برنامه ها استفاده کنم. امسال تصمیم دارم حداقل چند نمایش را در سی امین جشنواره تئاتر فجر تماشا کنم.



کیانوش غریب پور داور بحش مسابقه پوستر تئاتر: آثار منتخب جشنواره ویژگی های بیانی خوبی داشتند

کیانوش غریب پور داور بخش مسلبقه پوسترتئاتر آثار رسیده به سی امین جشنواره تئاتر فجر را قابل قبول توصیف کرد.غریب پور گفت: به نسبت سایر پوسترهای فرهنگی کشور،هنرمندان گرافیست تئاتر موفق تر عمل کرده اند. این در حالی است که طراحی برای تئاتر همیشه عرصه کم ارج و مزدی بوده و هنرمندان به خاطر علاقه شخصی در این زمینه سفارش قبول می کنند. آثار منتخب این دوره از ویژگی های بیانی خوبی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: البته جشنواره خوب و مشوق است، اما همه مشکلات با برپایی مسابقه حل نمی شود. تعرفه طراحی پوستر باید در نهادهای رسمی تصویب شود و هنرمندان این عرصه به صورت جدی مورد حمایت اصناف تئاتری قرار گیرند. البته بسیاری از آثار رسیده به جشنواره ایده های خوبی داشتند، ولی در پرداخت ضعیف عمل کرده بودند. در واقع این دسته از پوستر ها دارای پختگی لازم برای قرار گرفتن در جایگاه حرفه ای نبودند.

وی افزود: البته از این نکته نیز نباید غافل بود که برخی از آثار رسیده حتی تطابق موضوعی نداشتند. یک پوستر تئاتر باید دارای ویژگی های دراماتیک باشد تا مخاطب را برای دیدن آن نمایش فرا بخواند. متاسفانه در برخی آثار نیز دیدیم که پوستر به جای پوشش هدف خود محل خودنمایی طراح بود و به سختی می شد اثری از تئاتر در آن یافت.

غریب پور توضیح داد: پوستر تئاتر نیز مانند خود آن یک اتفاق تصویری است. همان طور که تئاتر یک درونمایه ویژه دارد انتظار می رود پوستر آن نیز آن موضوع یا درونمایه خاص را به راحتی دریافت کند. این اثر هنری باید به مخاطب انتقال دهد که کار تراژیک، کمدی و یا هر ژانر دیگری است.

این گرافیست در ادامه به تفاوت پوستر سینما و تئاتر اشاره کرد و گفت: در سینما عمده کار طراح بازتاب چهره ستاره های آن فیلم در پوستر است، ولی از آن جا که ما در تئاتر با چهره ها سر و کار نداریم؛ لازم است به دنبال طرح هایی باشیم که تخیلی و انتزاعی نیست و می تواند سخن کلی تئاتر را در یک نگاه به مخاطب نشان دهند.

فریندخت زاهدی:جشنواره تئاتر فجر حاصل تلاش سه نسل از اهالی تئاتر است

فریندخت زاهدی عملکرد جشنواره تئاتر فجر را در سه دهه گذشته خوب و قابل دفاع ارزیابی کرد و آن را حاصل تلاش سه نسل از اهالی تئاتر دانست.این کارگردان و استاد دانشگاه گفت: برگزاری جشنواره در سال های گذشته روند بسیار پرفراز و نشیبی داشته است؛ امروز که به این نقطه رسیده ایم باید تلاش همه همکاران خود در سه نسل تئاتری کشور را قدر بدانیم. به سبب همین تلاش ها است که امروز شاهد این هستیم که ایران صاحب بهترین تئاتر در منطقه است. حتی می توان ادعا کرد تئاتر ایران از بسیاری از کشورهای اروپایی نیز پیشرفته تر است. این بیلان بسیار خوبی برای جشنواره تئاتر فجر است.

این هنرمند عنوان کرد: من در سی سال گذشته همراه جشنواره و شاهد تلاش تمام دست اندرکاران آن برای برپایی حرفه ای آن بودم. تنها ضعف مدیریت نمایش در کشور ما به عقیده بنده آن است که که نتوانسته ایم به تعریف جامعی از تئاتر حرفه ای در کشور برسیم.

زاهدی گفت: در سال های گذشته امکانات لازم برای پیشرفت تئاتر کشور را فراهم کردیم. سبک های متنوع تئاتری نیز راه خود را برای ارتباط با هنرمندان کشور یافتند، اما برای شکل دادن به تئاتر حرفه ای هیچ فعالیت جدی انجام نگرفت.»

او در تشریح تئاتر حرفه ای گفت: «باید بودجه خاصی برای هنرمندان حرفه ای در نظر گرفته شود و در سال با آن ها یک یا دو قرارداد داشته باشند که این هنرمندان بتوانند بدون دغدغه مالی اعضای گروه خود را استخدام کرده و تئاتر را به عنوان شغل دائم خود دنبال کنند.

زاهدی ادامه داد: حضور این گروه های حمایت شده نیز در جشنواره ها باید به شکلی باشد که به صورت رپرتوار در شهر های مختلف و در جشنواره تئاتر فجر حضور یابند. درست است که تئاتر دانشجویی و آماتور ما حضور خوبی در جشنواره دارد اما ورود افراد پیشکسوت در جشنواره وابسته به حمایت از آن ها در طول سال است.

این هنرمند با بیان این که جشنواره تئاتر فجر وظیفه حرفه ای کردن تئاتر کشور را ندارد گفت: «جشنواره تنها ویترینی است از آن چه در طول سال در کشور می گذرد. اگر در پی آن هستیم که تئاتر به عنوان یک هنر جدی مورد استقبال قرار گیرد باید در مدیریت کلان هنری بازنگری کنیم. جشواره تنها گلچینی از بهترین چیزهایی است که در کشور اتفاق می‌افتد.

او کمرنگ شدن حضور پیشکسوتان در جشنواره را ناشی از بی توجهی به آن ها در طول سال دانست و گفت: «طبیعی است که تئاتری های پیشکسوت نمی خواهند به عنوان ویترین و به صورت مقطعی در صحنه حضور یابند. هدف جشنواره نیز در واقع استفاده ابزاری از هنرمندان نیست.

فریندخت زاهدی به بخش بین الملل جشنواره نیز اشاره کرد و گفت: برخی سال ها بخش بین الملل جشنواره بسیار خوب عمل کرده است. حتی در معرفی آثار ایرانی به فستیوال های بین المللی نیز در سال های اخیر اتفاق های خوبی رخ داده است. انواع سبک های به روز تئاتر از راه بخش بین الملل همین جشنواره به دانشجویان پرتعداد تئاتر در کشور ما معرفی شده است.