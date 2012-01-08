ایستگاه پیروزی در خط 4 مترو تهران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس هابیل درویش مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه در این مراسم گفت: ایستگاه پیروزی چهاردهمین ایستگاه از خط 4 مترو تهران است که به بهره برداری رسیده است. در مجموع تا کنون 17 کیلومتر از این خط مورد بهره برداری قرار گرفته و در تلاشیم 4 کیلومتر باقی مانده از خط را نیز تا پایان سال افتتاح کرده و مورد بهره برداری قرار دهیم.

وی ادامه داد: خط 4 مترو ظرفیت جابه جایی روزانه 1 میلیون مسافر را دارد که در صورت تامین واگن های مورد نیاز می توانیم به این رقم دست یابیم.

درویش با بیان اینکه برای احداث این ایستگاه حدود 25 میلیارد تومان هزینه شده است گفت: برای احداث ایستگاه پیروزی ، 64567 متر مکعب خاکبرداری، 1400 متر مکعب خاک ریزی، 29600 متر کعب بتن ریزی صورت گرفته است.



وی در پایان ضمن تشکر از کارگران و دست اندرکاران احداث این ایستگاه از ساکنین و کسبه خیابان پیروزی برای تحمل مشکلات و سختی های ناشی از عملیات عمرانی احداث این ایستگاه تقدیر و تشکر کرد.