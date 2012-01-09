داستان 3 زن و یک مرد در یک رمان روایت شد

نگار تقیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار نخستین رمان خود با عنوان «سنگ سیاه روی سنگ سفید» خبر داد و گفت: این رمان نخستین اثر داستانی من است که بعد از یک دوره فعالیتم در حوزه فیلمنامهنویسی و نیز تالیف داستان کوتاه منتشر شده است.
وی ادامه داد: این رمان از سه فصل تشکیل شده و از زبان راوی دانای کل روایت میشود. در واقع فصلهای مختلف این کتاب روایتهایی به هم پیوسته دارند و رویدادها در هم دخیل هستند.
تقیزاده افزود: در کنار محور اصلی روایت این رمان، برشی از موضوعات اجتماعی دو دهه اخیر از نگاه زنان درباره موقعیتهای مختلف زندگی آنها، در فضای داستانی مرور میشود.
به گفته وی، این داستان زندگی سه زن خانهدار، عکاس و کارگر را مرور میکند که به واسطه یک مرد زندگی آنها با یکدیگر ارتباط پیدا میکند و با توجه به شکل داستان میتوان آن را یک داستان به هم پیوسته به شمار آورد.
تقیزاده که در هشت سال گذشته در زمینه تالیف داستان کوتاه نیز فعالیت داشته است همچنین اظهار امیدواری کرد که به زودی بتواند نخستین مجموعه داستانهای کوتاه خود را نیز به انتشار برساند.
این نویسنده جوان همچنین افزود: به تازگی نگارش رمان تازهای را شروع کردهام که بر خلاف داستان «سنگ سیاه روی سنگ سفید» با تمرکز بر روی یک شخصیت در حال تالیف است و هنوز زمان مشخصی را برای پایان تالیف آن نمیتوانم بیان کنم.
نگار تقیزاده، متولد 1363 تبریز و دانشآموخته رشته فیلمنامهنویسی از مرکز آموزش فیلمنامهنویسی و کارگردانی تبریز است.
رمان «سنگ سیاه روی سنگ سفید» نوشته نگار تقیزاده در 216 صفحه و به قیمت 5000 تومان توسط نشر آموت منتشر شده و جواد آتشباری، طراح جلد و عکاس آن است.
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