حکم کمیته انضباطی سوال برانگیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن واحدی با انتقاد از حکم کمیته انضباطی در خصوص محرومیت یک جلسه ای تیم فوتبال شاهین بوشهر و برگزاری یک بازی بدون تماشاگر اظهار داشت: حکم کمیته انضباطی در ارتباط با فحاشی و هتک حرمت برخی هواداران شاهین بوشهر به بازیکنان و کادر فنی تیم مس کرمان در دیدار نیمه نهایی جام حذفی ناامید کننده بود.

وی افزود: همه آنهایی که دیدار تیمهای مس کرمان و شاهین بوشهر را در مرحله نیمه نهایی جام حذفی دیده اند، شاهد بودند که تا دقیقه 70 بازی و قبل از فحاشی تماشاگرنماها در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر، تیم مس کاملا مسلط بر بازی بود و چند موقعیت مسلم گلزنی را روی دروازه شاهین ایجاد کرد حتی با شروع عملیات سنگ پرانی و پرتاب ترقه نیز حملات تیم مس ادامه داشت.

قائم مقام باشگاه مس کرمان ادامه داد: متاسفانه از دقیقه 70 بازی به بعد شروع فحاشی و توهین های برخی از طرفداران تیم شاهین باعث شد که بازیکنان مس کرمان تمرکز خود را از دست داده و دچار افت روحی شوند.

عضو هیئت مدیره باشگاه مس کرمان با بیان اینکه ایجاد جنگ روانی شاید جزئی از تدابیر حریفان در فوتبال باشد گفت: توهین و فحاشی به خانواده بازیکنان در هیچ جای دنیا وجود ندارد و این کار قبل از هر چیزی ظلمی بزرگ در حق مردم خونگرم و مهمان نواز بوشهر و توهین به فرهنگ غنی خطه رئیسعلی دلواری است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس از مسئولان کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال انتظار برخوردی قاطع تر و منطقی تر را در خصوص حکم صادره توسط این کمیته داشتیم تا دیگر در آینده در هیچ ورزشگاهی شاهد چنین مسائلی نباشیم.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تخلفات تماشاگران تیم شاهین بوشهر اعلام کرد که براین اساس شاهین بوشهر به برگزاری یک بازی بدون تماشاگر محکوم شد.



