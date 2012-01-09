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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

قمی اعلام کرد:

مدیران نوشهری حق در اختیار گذاشتن اموال ادارات به نفع نامزدهای مجلس را ندارند

مدیران نوشهری حق در اختیار گذاشتن اموال ادارات به نفع نامزدهای مجلس را ندارند

نوشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار نوشهر گفت: مدیران ادارات نوشهر حق ندارند اموال ادارات را به نفع نامزدهای مجلس در اختیار بگذارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قمی عصر دوشنبه در هشتمین جلسه شورای اداری شهرستان با اشاره به جایگاه مقتدرانه نظام در جهان معاصر گفت: دشمنان نظام بدنبال القای ناامیدی در میان مردم بوده درحالیکه انقلاب اسلامی اکنون در اوج اقتدار خود قرار دارد.

وی افزود: انقلاب اسلامی به عنوان یک نظام مردم‌ سالاری دینی کارآمد، در مقابل همه تهدیدات و تحریمهای استکبارگران با پشتوانه مردم ایستاده است.

قمی، به مسئله انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: مهمترین مشارکت سیاسی مردم در مشارکت انتخابات قلمداد می‌شود و همگان مسئول هستند تا با تقویت امید در متن جامعه، تحقق حضور مشارکت حداکثری مردم را در صحنه انتخابات فراهم سازند.

وی از دستگاه‌های دولتی خواست تا نگذارند از امکانات بیت‌المال برای تامین منافع انتخاباتی افراد یا جریان خاصی استفاده شود و افزود: با اینگونه سوء‌استفاده‌ها به شدت برخورد خواهد شد.

قمی تاکید کرد: نباید به بهانه انتخابات از پیگیری و انجام امورات مردم غفلت کرد.

فرماندار نوشهر اضافه کرد: آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات سالم، مبتنی بر قانون و عدالت در شهرستان فراهم است.

کد مطلب 1505671

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