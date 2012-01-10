مسابقه کشتی یادواره "شهید منصور ستاری" در قرچک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از مسابقـات که با نظارت علی اکبر طهماسبی رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی، حبیب استحمامی دبیر هیئت کشتی استان تهـران و بیـژن رشنـو دبیر کمیته داوران این هیئـت در سالـن طلاییه قرچـک برگزار شد.

در این مسابقه 146 کشتی گیـر نـونهـال و 140 کشتی گیـر نوجوان به رقابت پرداختند ودر خاتمه تیم قرچک با 60 امتیاز، ورامین با 57 امتیاز وامام علی(ع) با 54 امتیاز به ترتیب برسکوهای برتر رده نونهالان ایستادند و در رده نوجوانان باشـگاه امام علی(ع) با 78 امتیـاز، جام اولی را بـر بالای سر برد، قرچک با 69 امتیاز دوم شد و ورامین با 57 امتیاز به عنوان سوم قناعت کرد.

سرلشگر شهید منصور ستاری فـرمانده فقید نیروی هـوایی در ۲۹اردیبهشت سال ۱۳۲۷در ولی آباد قرچک دیده به جهان گشود و در 15 دی ماه سال 1373 به همراه شش تن از سـرداران نیروی هوایی ارتـش و خدمه پروازی در سانحه هوایی نزدیک اصفهان به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.