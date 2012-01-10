۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

مسابقه کشتی یادواره "شهید منصور ستاری" در قرچک برگزار شد

ورامین - خبرگزاری مهر: دومین دوره مسابقات کشتی قرچک یادواره "سرلشگـر شهیـد منصور ستاری" با حضور 10 تیم از شهرهای قرچک، ورامین، اسلامشهر و تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از مسابقـات که با نظارت علی اکبر طهماسبی رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی، حبیب استحمامی دبیر هیئت کشتی استان تهـران و بیـژن رشنـو دبیر کمیته داوران این هیئـت در سالـن طلاییه قرچـک برگزار شد.

در این مسابقه 146 کشتی گیـر نـونهـال و 140 کشتی گیـر نوجوان به رقابت پرداختند ودر خاتمه تیم قرچک با 60 امتیاز، ورامین با 57 امتیاز وامام علی(ع) با 54 امتیاز به ترتیب برسکوهای برتر رده نونهالان ایستادند و در رده نوجوانان باشـگاه امام علی(ع) با 78 امتیـاز، جام اولی را بـر بالای سر برد، قرچک با 69 امتیاز دوم شد و ورامین با 57 امتیاز به عنوان سوم قناعت کرد.

سرلشگر شهید منصور ستاری فـرمانده فقید نیروی هـوایی در ۲۹اردیبهشت سال ۱۳۲۷در ولی آباد قرچک دیده به جهان گشود و در 15 دی ماه سال 1373 به همراه شش تن از سـرداران نیروی هوایی ارتـش و خدمه پروازی در سانحه هوایی نزدیک اصفهان به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

