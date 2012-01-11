بیشترین حملات سایبری در حوزه انرژی/ تولید روزانه 55هزار ویروس رایانه ای

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار جلالی امروز چهارشنبه در دومین جشنواره صنعت، بازرگانی و فناوری اطلاعات، دسترسی به زیرساختها و نفوذ در شبکه ها، دستیابی به اطلاعات و تخریب آن، توقف سرویس خدماتی و زیرساخت و در نهایت تهدید امنیت ملی را از جمله انواع تهدیدات در فضای سایبری کشورها عنوان کرد.

وی با اشاره به سناریوهای مختلف تهدیدهای سایبری گفت: سناریوهای مختلفی در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها مربوط به عملیات مستقل سایبری با هدف فلج سازی راهبردی در مدل حمله چند مرحله ای با حمله به زیرساخت های بانکی و پولی، مدیریت و کنترل، خدمات عمومی، امنیت، انرژی، ارتباطات و اطلاع رسانی است که با تولید بی نظمی و بی ثباتی در مسیر به هم زدن اقتدار نظام طراحی می شود.

وی با تشریح انواع تهدیدات سایبری در سالهای اخیر در دنیا اظهار داشت: حدود 22 کشور تا به حال ساختار فرماندهی سایبری ایجاد کرده اند و تلاش کشورهای در حال توسعه برای تولید تسلیحات سایبری در حال افزایش است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل، استراتژی دشمنان را توسعه توانمندی های سایبری در حوزه فناوری هسته ای برشمرد و گفت: در سال گذشته شاهد حملات نوین سایبری به کشورمان بودیم که ممکن است تکرار شود.

وی از کار انداختن نیروگاه برق و قطع برق سراسری در کشور، ایجاد سفارت مجازی آمریکا در ایران، توسعه شبکه های جمع آوری اطلاعات از طریق توسعه شبکه های اجتماعی، هدایت جریان فتنه از طریق شبکه های اجتماعی در فضای سایبری و حمله به سامانه فیلترینگ شرکت ارتباطات زیرساخت در یک برهه زمانی را از دیگر تهدیدهای سایبری دشمنان طی سال های اخیر اعلام کرد و با تحلیل اولیه از وضعیت فعلی کشور به فقدان ساختارهای تشکیلاتی و راهکارهای مدیریتی در زمینه شیوه های جدید دفاع و حمله در فضای سایبری و بومی نبودن صنعت نرم افزار و سخت افزار کشور اشاره کرد.

جلالی خاطرنشان کرد: تدابیر مقام معظم رهبری در سند ابلاغی سیاستهای کلی نظام در حوزه دفاع سایبری، وفور اطلاعات مربوط به آسیب پذیری ها و ناامنی ها در سیستم های اطلاعاتی و سهل الوصول بودن نسبی آنها از طریق اینترنت، ضعف و آسیب پذیری مفرط سیستم های اطلاعاتی رقبای متخاصم و هراس زیاد آن ها از این بایت با وجود تلاش وسیع آن ها در جهت برطرف کردن این آسیب پذیری ها، وجود زیرساخت ها و بسترهای مناسب جهانی در راستای توسعه بومی جنگ اطلاعات و نامتقارن و کم هزینه بودن ماهیت حملات اطلاعاتی از جمله فرصت های موجود در این عرصه در کشور است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین وجود انگیزه مسئولان برای پیشبرد کار و سرمایه گذاری در زمینه تامین امنیت و دفاع در فضای سایبری ، تشکیل ساختار قرارگاه دفاع سایبری کشور در ستاد کل نیروهای مسلح، نهادینه شدن نسبی موضوع پدافند غیرعامل در دستگاهها و وجود ظرفیت های بالای نیروی انسانی متخصص و ماهر در حوزه سایبری را از جمله نقاط قوت کشور در حوزه سایبری عنوان کرد.

وی محورهای کلی برنامه های دفاع سایبری کشور را در لایه نهادینه سازی ساختاری در بدنه دستگاهها شامل تشکیل مرکز اجرایی دفاع سایبری با مشارکت وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و وزارت ICT ، تشکیل مرکز دفاع سایبری در زیرساخت ها، استان های کشور و مناطق حیاتی، توسعه و تشکیل آزمایشگاه تشخیص رفتار و عملکرد ویروس، تشکیل مرکز عملیات و کنترل فضای سایبری کشور و سایر زیر ساخت های مورد نیاز اعلام کرد.

سردار جلالی تولید اسناد نظری راهبردی دفاع سایبری و آموزش دفاع سایبری را به عنوان محورهای دیگر برنامه های دفاع سایبری کشور اعلام کرد و گفت: روزانه 55 هزار ویروس رایانه ای در جهان تولید و منتشر می شود که بر اساس تخمین اغلب مقاصد سیاسی و هکری را دنبال می کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به قرارگاه دفاع سایبری کشور به معرفی عملیات و ماموریت های این قرارگاه پرداخت و گفت: پایش تهدیدات سایبری در دستگاهها و رصد زیرساخت ها و عملکرد آنها، کشف و تشخیص تهدیدات، تست و بررسی زیرساخت و احصاء آسیب پذیریهای عمده، خنثی سازی تهدیدات، مقابله عملیاتی با تهدیدات و ایمن سازی بنیادی زیرساخت در این حوزه معرفی می شود.

به گفته وی همه ساله سرقت مالکیت معنوی از طریق امکانات سایبری می تواند هزاران میلیارد دلار به مردم جهان خسارت وارد کند.