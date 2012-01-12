محیط بان آوجی بهترین تصویر از جانور سیاه گوش را ضبط کرد

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: محیط بانان سرمحیط بانی آوج، آبگرم اداره کل حفاظت محیط زیست استان پس از اطلاع از حضور یک قلاده سیاه گوش در ارتفاعات آوج بلافاصله بعد از دو ساعت کوه پیمایی به محل مورد نظر در ارتفاع دو هزار و 300 متری این ارتفاعات رسیده وسیاه گوش جوان را در حالیکه از ترس سگ های گله به بالای درخت بید پناه برده مشاهده کردند.

وی افزود: در این لحظات محیط بانان منطقه موفق به ثبت تصاویر ماندگاری از این گونه کمیاب شده و در ادامه با امن نمودن مسیر، زمینه را برای مراجعت مجدد حیوان به طبیعت فراهم کردند.

فرهادی اضافه کرد: سیاه گوش یکی از 10 گونه گربه سان ایران با رنگ موهای خاکستری روشن با خال های سیاه توپر و دم کوتاه است که جثه ای کوچکتر از پلنگ دارد و به علت داشتن موهای سیاه بلند برروی گوش خود، به سیاه گوش معروف شده است.

این مسئول بیان کرد: زیستگاه این گونه جانوری، در مناطق جنگلی و استپی و بوته زارهای کوهستانی مرتفع بوده و در ایران بیشترین پراکنش سیاه گوش مربوط به شمال غرب کشور در محدوده دامنه های رشته کوه البرز و تاحدودی زاگرس است.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: در این راستا زیستگاه های طبیعی استان قزوین از پراکنش و جمعیت مناسب تری نسبت به سایر مناطق کشور برخوردار است به طوری که این حیوان زیبا و جسور را می توان علاوه بر ارتفاعات آوج و آبگرم در ارتفاعات الموت غربی و شرقی نیز مشاهده کرد.

فرهادی گفت: اولین گزارش سیاه گوش در استان قزوین مربوط به سال 1364 در منطقه الموت و دومین گزارش در زمستان 1387 از آوج ثبت شده است و از آنجایی که گونه مذکور در صبح زود و غروب فعالیت بیشتری دارد و در اواسط شب و ظهر استراحت می کند از این نظر بسیار پنهان کار بوده و از جمعیت واقعی آن اطلاع دقیقی در دسترس نیست.

به گفته فرهادی، غذای سیاه گوش عموما پستانداران کوچک و پرندگان قابل شکار بوده و ارتفاعات آوج به دلیل دارا بودن جمعیت بالای کبک زمینه را برای بقای این گونه فراهم کرده است.

فرهادی یادآورشد: در حال حاضر حمله سگ های گله به گربه سانان کوچک و عدم اطلاع مردم بویژه چوپانان و دامداران به اهمیت حفاظت از این گونه کمیاب، مهمترین عامل کاهش جمعیت آنان محسوب می شود.

فرهادی گفت: فیلم و تصویر حاضر را می توان یکی از بهترین تصاویر سیاه گوش در عرصه های طبیعی ایران محسوب کرد و این در حالی است که تصاویر تهیه شده قبلی در عرصه های طبیعی، از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست.

سیاه گوش تنها گربه سانی است که توله قویتر آن، توله ضعیف تر را از بین می برد و این عامل در کاهش جمعیت این گربه سان بی تاثیر نیست.

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