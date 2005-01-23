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۴ بهمن ۱۳۸۳، ۱۰:۱۷

دعوت از كليه دانشجويان رشته عكاسي در مراسم اهدا جايزه جهاني عكس هنر و نيايش

كليه دانشجويان رشته عكاسي با ارائه كارت دانشجويي مي توانند در آيين پاياني جايزه عكس هنر و نيايش شركت كنند.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، دانشجويان مي توانند براي شركت در مراسم اهداء جوايز كه 7 بهمن ماه ساعت 18 در تالار وحدت برگزار مي شود، با مراجعه به روابط عمومي فرهنگسراي نياوران و موزه هنرهاي معاصر كارت ورود به مراسم را دريافت نمايند.

علاقمندان مي توانند از 4 بهمن ماه به مكانهاي ياد شده مراجعه كنند. اين تسهيلات ويژه مخصوص دانشجويان رشته عكاسي است.

روابط عمومي جايزه جهاني هنر و نيايش اعلام كرد: نمايشگاه عكس جايزه جهاني هنر و نيايش در دو بخش مسابقه و جنبي در گالري فرهنگسراي نياوران و نگارخانه آيينه شهر برپا شده است.

 

کد مطلب 151022

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