عده اي تلاش مي كنند بين سازمان و فدراسيون فوتبال دعواي مطبوعاتي راه بيندازند / فضاي تغيير در فدراسيون جودو مناسب نبود

مهندس" مهدي قدمي" رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار" مهر" به روشنگري در خصوص مسائل روز ورزش كشور پرداخت .

وي ابتدا درباره وجود اختلافاتي كه از سوي برخي مطبوعات بين سازمان تربيت بدني و فدراسيون فوتبال مطرح مي شود گفت : عده اي تلاش مي كنند تا به طرق مختلف بين سازمان تربيت بدني و فدراسيون فوتبال دعواي مطبوعاتي راه بيندازند و در واقع سازمان را در مقابل فدراسيون فوتبال قرار دهند .

وي افزود : اين عده از زماني كه ديدند نمي توانند از مسئولان فدراسيون فوتبال باج بگيرند تلاش مي كنند تا از طريق سازمان كه يك مرجع بالاترو قوي تراست به مقاصد خود برسند كه خوشبختانه چنين تحركاتي براي هر دو مجموعه شناخته شده است و هيچ مشكلي در اين زمينه بين سازمان و فدراسيون فوتبال وجود ندارد .

قدمي تاكيد كرد : قصد داريم از طريق سيستم حقوقي سازمان اين موضوع را پيگيري كنيم و ثابت كنيم كه سازمان از كنار اينگونه اختلاف اندازي ها در ورزش كشور بي تفاوت نخواهد گذشت .

قدمي در ادامه در مورد برگزار نشدن مجمع عمومي فدراسيون ژيمناستيك و شائبه هايي كه اين امر در بين خانواده ژيمناستيك بوجود آورد گفت : بدليل اينكه تعدادي از نامزدها از سوي حراست مورد تاييد قرار نگرفته بودند و ليست نهايي از طريق حراست اعلام نشده بود تصميم گرفتيم انتخابات اين فدراسيون را به تعويق بيندازيم كه البته تعويق در آئين نامه پيش بيني شده و در اين خصوص هيچگونه تخلفي صورت نگرفته است .

رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني در مورد تاريخ جديد برگزاري مجمع عمومي فدراسيون ژيمناستيك اظهار داشت : براي تعيين تاريخ جديد برگزاري مجمع منتظر اعلام نظر حراست هستيم و به محض مشخص شدن ليست كانديداها ، ظرف مدت 15 روز مجمع را برگزار خواهيم كرد .

وي در مورد انتخابات فدراسيون جودو و اعلام آمادگي مجدد محمد درخشان براي ادامه فعاليت در سمت رياست فدراسيون اظهار داشت : عليرغم اينكه در صحبت هايي كه پيش از اين با آقاي درخشان داشتيم ايشان تمايلي براي ادامه فعاليت در فدراسيون جودو را نداشتند ولي از آنجا كه فضاي تغيير را در اين فدراسيون مناسب نديديم از ايشان خواستيم تا همچنان در اين مسئوليت باقي بماند كه اميدواريم ايشان از مجمع نيز راي اعتماد بگيرد .

قدمي در مورد حضور كم تعداد كانديداهاي فدراسيون جودو اضافه كرد : با توجه به كانديداتوري دوباره آقاي درخشان بسياري از كساني كه قصد حضور در انتخابات را داشتند از اين كار صرف نظر كردند چرا كه شانس خود را براي انتخاب شدن بسيار ناچيز مي ديدند و اين امر كاملا طبيعي است .

وي در مورد مسائل و حواشي كه به تازگي در تيم ملي وزنه برداري بوجود آمده و امتناع ملي پوشان وزنه برداري از سفر به اردوي بلغارستان تصريح كرد : موضع سازمان در اين زمينه نظر فدراسيون وزنه برداري و شخص آقاي مرادي است . البته سازمان هرگز تا اين حد در مسائل فدراسيونها وارد نمي شود و آن را در حيطه رئيس فدراسيون مي داند . در واقع سازمان قائل به دخالت در سطوح پايين مديريت نيست . ضمن اينكه ما سيستم نظارت و ارزشيابي خودمان را داريم و بر اساس آن تمامي مسائل فدراسيونها را مورد ارزيابي و سنجش قرار مي دهيم و در صورتي كه احساس كنيم تصميمي به ضرر يك مجموعه است با اهرمهاي كنترلي با آن برخورد خواهيم كرد .

قدمي در مورد برخي انتقادات نسبت به ليست نفرات دعوت شده به اردوي تيم ملي اظهار داشت : بحث فني برعهده سرمربي تيم ملي است و در اين زمينه فدراسيون فوتبال از اين اختيار برخوردار است كه در اين زمينه تصميم گيري لازم را انجام دهد و سازمان ترجيح مي دهد در اينگونه مسائل دخالتي نداشته باشد .

وي در خصوص بدهي 700 ميليوني باشگاه پرسپوليس گفت : اطلاع دقيقي در زمينه ميزان دقيق اين بدهي ندارم ولي سازمان از طريق هيات دولت كمك هايي را به دو باشگاه استقلال و پرسپوليس انجام داده است كه اميدواريم بتوانند از اين طريق بخشي از بدهي هاي خود را پرداخت كنند .

رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني درباره تحت پوشش قرار گرفتن اين دو باشگاه از سوي مراكز خصوصي اظهار داشت : اين امر با واگذاري بخشي از امتياز اين دو باشگاه به سهامي عام محقق خواهد شد كه اين امر از طريق آقاي پورمحمدي در حال پيگيري است و اميدواريم با اين تدبير بزودي مشكلات مالي اين دو باشگاه مرتفع شود .

وي در پايان در خصوص برگزاري مجامع عمومي فدراسيونهاي ورزشي تا پايان سال يادآور شد : تا پايان سال حدود 13 مجمع عمومي براي انتخاب روساي جديد فدراسيونها و 45 مجمع براي انتخاب ساير اعضاي فدراسيون برگزار خواهد شد كه اميدواريم عليرغم محدويت هاي زماني كه در اين زمينه وجود دارد بتوانيم اين مجامع را در موعد مقرر برگزار نمائيم .