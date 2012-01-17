وجود 1200 پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در چالوس

علی ردایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از سال 85 تاکنون ‌هزار و 200 فقره پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در بخش مرکزی تهیه شده که از این تعداد برای 600 پرونده رای صادر و 600 پرونده دیگر آماده رای برای تخریب یا اخذ جریمه است.

وی با اشاره به اینکه تمامی پرونده‌های ساختمانی در روستاها باید در دهیاریها و یا دفاتر شوراها باشد، گفت: دهیاران 20 روز فرصت دارند تا اصل پرونده‌های ساختمانی روستای خود را از تعاونی دهیاران تحویل گرفته و نسبت به بایگانی کردن آن در دفتر کار خود اقدام کنند.

ردایی گفت: دهیاران باید فعالیت اساسی را در روستاها مورد لحاظ قرار دهند و نسبت به پیگیری امور مربوط به روستاها اهتمام داشته باشند.

بخشدار مرکزی چالوس با اشاره به توجه ویژه به ساخت و ساز مجاز در روستاها تاکید کرد: شوراها و دهیاران نباید در این باره کم کاری کنند و باید با ساخت و سازهای غیرمجاز به شدت برخورد شود.

ردایی به نقش مهم نهادهای مردمی در برگزاری انتخابات پرداخت و گفت: شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران در صف اول برگزاری انتخابات هستند.

وی اضافه کرد: شوراها و دهیاران روستاها به عنوان نخستین نهاد رسمی که با مردم در ارتباط هستند جایگاه ارزنده‌ای چه در بعد برگزاری و چه در ترغیب مردم برای حضور در انتخابات دارند.

ردایی افزود: اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران فضا و امکانات لازم را در برگزاری انتخابات در اختیار ستاد برگزاری انتخابات قرار دهند.

از جمعیت 130 هزار نفری چالوس، حدود 70 درصد در روستاها سکونت دارند.