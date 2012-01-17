شهرک سازی اسرائیل اقدامی تخریبی در مسیر صلح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "نیک کلگ" که در یک کنفرانس مطبوعاتی به همراه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فسلطین در لندن صحبت می کرد، گفت: اسرائیل با تداوم شهرک سازی خود تلاش ها در زمینه میانجیگری صلح را تخریب می کند.

معاون "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس با اشاره به این اقدام تل آویو گفت: یک زمان شما واقعیت های عینی را مورد بحث قرار می دهید که این مسئله تصمیم نهایی درباره واگذاری برخی چیزها که افراد برای سالها با آن موافق بودند را غیر ممکن می سازد. این اقدام وعده های مهم و اساسی که در گفتگوهای چند سال اخیر داده شده را بطور عمدی از بین می برد.