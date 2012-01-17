40 مدرسه در یزد هوشمند می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید صابری صبح سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد اظهار داشت: در حال حاضر 20 درصد مدارس شهرستان یزد برای هوشمند سازی انتخاب شده ‌اند.

وی افزود: برای هوشمند سازی مدارس یزد با استان های فارس، اصفهان و کرمان نیز تعامل خوبی برقرار شده و به زودی عملیات هوشمندسازی مدارس محقق خواهد شد.

فرماندار یزد نیز در این نشست با گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش به تبیین اهداف و برنامه های این شورا پرداخت و اظهار داشت: با راه ‌اندازی شوراهای آموزش و پرورش، از تصمیم ‌گیری ‌ها و برنامه ‌ریزی ‌ها تمرکززدایی شده و بخشی از مسئولیت‌ ها و مسائل اجرایی آموزش و پرورش به سایر مسئولان و نیروهای مردمی واگذار شده است.

عزیز الله سیفی افزود: این شورا برای دستیابی به آموزش و پرورش استاندارد، تامین منابع مالی جدا از تخصص اعتبارات دولتی، دستیابی به توسعه پایدار و رشد نسل جوان، مهار افت تحصیلی و آشنایی و درگیری اذهان مردم و مدیران دولتی با مسائل آموزش و پرورش همچنین ارتقا سطح علمی معلمان و بهبود وضع معیشتی فرهنگیان تلاش می‌ کند.

وی از تشکیل 12 جلسه رسمی در آموزش و پرورش ناحیه دو خبر داد و بیان داشت: در این جلسات 41 دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفته و 53 مصوبه آن اجرایی شده و بقیه در حال پیگیری است.

سیفی از مهمترین مصوباتی که در شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد مورد پیگیری قرار گرفته است، به هوشمندسازی مدارس اشاره کرد و افزود: هم‌ اکنون نیز تجهیزات هوشمندسازی مدارس در نمایشگاهی در صفائیه یزد به نمایش درآمده است.

فرماندار یزد تشکیل کمیته ‌های کارشناسی آموزشی، مالی و عمرانی و فرهنگی و تربیتی در راستای بهبود کیفیت ‌ها و پیگیری تغییر کاربری اراضی دارای کاربری آموزشی تا رسیدن به نتیجه نهایی را از اقدامات این شورا برشمرد.

سیفی یادآور شد: در طول یک سال گذشته به مدارس ناحیه دو شهرستان یزد بیش از چهار میلیارد و 17 میلیون ریال برای تعمیرات، آسفالت حیاط، عایق ‌بندی پشت‌ بام و تاسیسات مدارس از سوی این شورا مساعدت شده است.

از 24 تا 30 دی‌ ماه هفته شوراهای آموزش و پرورش تعیین و نامگذاری شده است.