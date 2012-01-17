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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

صابری:

40 مدرسه در یزد هوشمند می شود

40 مدرسه در یزد هوشمند می شود

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک یزد از هوشمند سازی 40 مدرسه از مجموع 200 مدرسه در شهرستان یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید صابری صبح سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد اظهار داشت: در حال حاضر 20 درصد مدارس شهرستان یزد برای هوشمند سازی انتخاب شده ‌اند.

وی افزود: برای هوشمند سازی مدارس یزد با استان های فارس، اصفهان و کرمان نیز تعامل خوبی برقرار شده و به زودی عملیات هوشمندسازی مدارس محقق خواهد شد.

فرماندار یزد نیز در این نشست با گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش به تبیین اهداف و برنامه های این شورا پرداخت و اظهار داشت: با راه ‌اندازی شوراهای آموزش و پرورش، از تصمیم ‌گیری ‌ها و برنامه ‌ریزی ‌ها تمرکززدایی شده و بخشی از مسئولیت‌ ها و مسائل اجرایی آموزش و پرورش به سایر مسئولان و نیروهای مردمی واگذار شده است.

عزیز الله سیفی افزود: این شورا برای دستیابی به آموزش و پرورش استاندارد، تامین منابع مالی جدا از تخصص اعتبارات دولتی، دستیابی به توسعه پایدار و رشد نسل جوان، مهار افت تحصیلی و آشنایی و درگیری اذهان مردم و مدیران دولتی با مسائل آموزش و پرورش همچنین ارتقا سطح علمی معلمان و بهبود وضع معیشتی فرهنگیان تلاش می‌ کند.

وی از تشکیل 12 جلسه رسمی در آموزش و پرورش ناحیه دو خبر داد و بیان داشت: در این جلسات 41 دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفته و 53 مصوبه آن اجرایی شده و بقیه در حال پیگیری است.

سیفی از مهمترین مصوباتی که در شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد مورد پیگیری قرار گرفته است، به هوشمندسازی مدارس اشاره کرد و افزود: هم‌ اکنون نیز تجهیزات هوشمندسازی مدارس در نمایشگاهی در صفائیه یزد به نمایش درآمده است.

فرماندار یزد تشکیل کمیته ‌های کارشناسی آموزشی، مالی و عمرانی و فرهنگی و تربیتی در راستای بهبود کیفیت ‌ها و پیگیری تغییر کاربری اراضی دارای کاربری آموزشی تا رسیدن به نتیجه نهایی را از اقدامات این شورا برشمرد.

سیفی یادآور شد: در طول یک سال گذشته به مدارس ناحیه دو شهرستان یزد بیش از چهار میلیارد و 17 میلیون ریال برای تعمیرات، آسفالت حیاط، عایق ‌بندی پشت‌ بام و تاسیسات مدارس از سوی این شورا مساعدت شده است.

از 24 تا 30 دی‌ ماه هفته شوراهای آموزش و پرورش تعیین و نامگذاری شده است.

کد مطلب 1511465

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