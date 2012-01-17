مسائل فرهنگی تامین کننده نیاز های روحی انسان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد سعید جواهری صبح سه شنبه در مراسم پرفیض زیارت عاشورا که در محل دادگستری سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: مسائل روحی سرنوشت جاودانه و پایان ناپذیر ما را تامین می کند.

وی با بیان اینکه اگر به مسائل اخلاقی و معنوی توجه نشود ابدیت ما زیر سوال می رود، گفت: باید مسائل اخلاقی و معنوی در سبد مصرف خانوار در کنار مسائل رفاهی و تحصیل و ... قرار گیرد.

وی یکی از وظایف مدیران ارشد را توجه به مسائل فرهنگی و معنوی دانست و افزود: همانگونه که به مسائل رفاهی و مادی کارکنان توجه می شود باید به تهذیب نفس و مسائل معنوی نیز پرداخته شود و مدیران در حاشیه جلسات برای تذکر مسائل اخلاقی وقت بگذارند.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه بیان داشت: انسان مهذب در اثر نورانیت به دست آمده از تهذیب نفس در رای و تصمیم گیری بهتر عمل می کند و این یکی از نشانه های تهذیب است.

وی با اشاره به اینکه بعضی از افراد جایگاه مسائل فرهنگی را درک نکرده اند، گفت: اگر مسائل فرهنگی به درستی درک شود و هر فردی از لحاظ اخلاقی پاک و با تقوا شود و این احساس را در خود نهادینه نماید هیچگاه فریفته پول و مقام و رشوه و تهدید نخواهد شد و راهی جز راه حق و عدالت انتخاب نخواهد کرد.

وی افزود: پرداختن به مسائل فرهنگی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و از نان شب نیز واجب تر است.

جواهری با اشاره به توطئه و تهاجم فرهنگی دشمن اظهار داشت: دشمن درصدد است تا ذهن جوانان ما را از باورها و آمیزه های دینی و فرهنگی دور نماید و ما باید در این زمینه هوشیار باشیم.

به مناسبت دهه آخر ماه صفر مراسم زیارت عاشورا و سخنرانی و مرثیه خوانی همه روزه صبح ها در نمازخانه دادگستری کل و شب ها در یکی از مساجد سطح شهر زاهدان از سوی شورای قضایی استان و با مشارکت کارکنان دستگاه قضایی و سازمان های وابسته به قوه قضائیه در سیستان و بلوچستان برگزار می شود.