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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

بازیکن فرانسوی بارسلونا قرارداد خود را تمدید کرد

بازیکن فرانسوی بارسلونا قرارداد خود را تمدید کرد

"اریک آبیدال"، مدافع فرانسوی بارسلونا قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد آبیدال تابستان با تیم اسپانیایی به پایان می‌رسید و حتی مدیربرنامه‌های این بازیکن از جدایی احتمالی موکل خود خبر داده بود اما بارسا اعلام کرد قرارداد بازیکن پیشین لیون را به مدت یکسال دیگر تمدید کرده و با این حساب، آبیدال تا ژوئن سال 2013 در نیوکمپ می‌ماند.  

در اطلاعیه‌ای که روی سایت باشگاه بارسلونا قرار گرفته، آمده است: در این قرارداد بندی وجود دارد مبنی بر اینکه این بازیکن می‌تواند تا سال 2015 هم در بارسا بماند.

آبیدال 60 بار با پیراهن تیم ملی فرانسه به میدان رفته و در چهار سال گذشته هم 177 بار برای آبی و اناری پوشان بازی کرده است. آبیدال دو بار با بارسا قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده و سه بار هم در رقابت‌های لیگ اسپانیا با این تیم به عنوان قهرمانی دست پیدا کرده است.

کد مطلب 1511578

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