بازیکن فرانسوی بارسلونا قرارداد خود را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد آبیدال تابستان با تیم اسپانیایی به پایان می‌رسید و حتی مدیربرنامه‌های این بازیکن از جدایی احتمالی موکل خود خبر داده بود اما بارسا اعلام کرد قرارداد بازیکن پیشین لیون را به مدت یکسال دیگر تمدید کرده و با این حساب، آبیدال تا ژوئن سال 2013 در نیوکمپ می‌ماند.

در اطلاعیه‌ای که روی سایت باشگاه بارسلونا قرار گرفته، آمده است: در این قرارداد بندی وجود دارد مبنی بر اینکه این بازیکن می‌تواند تا سال 2015 هم در بارسا بماند.

آبیدال 60 بار با پیراهن تیم ملی فرانسه به میدان رفته و در چهار سال گذشته هم 177 بار برای آبی و اناری پوشان بازی کرده است. آبیدال دو بار با بارسا قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده و سه بار هم در رقابت‌های لیگ اسپانیا با این تیم به عنوان قهرمانی دست پیدا کرده است.