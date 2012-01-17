دستگاههای مسئول در راه اندازی کمیته نهضت مطالعه مفید همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی محسنی با تأکید بر راهاندازی کمیته نهضت مطالعه مفید در کرج گفت: فعالیت این کمیته با همکاری همه دستگاههای اجرایی مقدور است.
وی در معرفی برخی از این دستگاهها عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله این دستگاهها هستند.
این مسئول سپس به سخنان رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند مطالعه در کشور باید همگانی شود و کتاب نباید از دست جوان ما بیفتد. ما باید تلاش کنیم تا مردم به سمت و سوی کتابخوانی و مطالعه مفید گرایش پیدا کنند و این مهم عزم ملی را می طلبد.
به گفته مدیرکل کتابخانههای عمومی استان البرز، مطالعه مفید مطالعهای است که اولاً معطوف به اثر باشد و ثانیاً به ارتقای توانایی ذهنی آن کمک کند و در نهایت به پرورش تعالی فرد در راستای به فعلیت رساندن استعدادهای الهی وجود او باشد.
کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانههای عمومی استان البرز راه اندازی کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان کرج را با همکاری همه دستگاههای اجرایی ضروری اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی محسنی با تأکید بر راهاندازی کمیته نهضت مطالعه مفید در کرج گفت: فعالیت این کمیته با همکاری همه دستگاههای اجرایی مقدور است.
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