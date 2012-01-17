دستگاههای مسئول در راه اندازی کمیته نهضت مطالعه مفید همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی محسنی با تأکید بر راه⁯اندازی کمیته نهضت مطالعه مفید در کرج گفت: فعالیت این کمیته با همکاری همه دستگاههای اجرایی مقدور است.



وی در معرفی برخی از این دستگاه⁯ها عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله این دستگاه⁯ها هستند.



این مسئول سپس به سخنان رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند مطالعه در کشور باید همگانی شود و کتاب نباید از دست جوان ما بیفتد. ما باید تلاش کنیم تا مردم به سمت و سوی کتابخوانی و مطالعه مفید گرایش پیدا کنند و این مهم عزم ملی را می طلبد.



به گفته مدیرکل کتابخانه⁯های عمومی استان البرز، مطالعه مفید مطالعه⁯ای است که اولاً معطوف به اثر باشد و ثانیاً به ارتقای توانایی ذهنی آن کمک کند و در نهایت به پرورش تعالی فرد در راستای به فعلیت رساندن استعدادهای الهی وجود او باشد.