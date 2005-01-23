همايش مراسم صدسالگي «سال سرنوشت ساز انيشتين»

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه " مهر"، در سال 2005، مراسم صد سالگي «سال سرنوشت ساز انيشتين» برگزار مي شود. صد سال پيش درسال 1905، وي اندازه و حقيقت اتم ها را كشف كرد، نظريه نسبيت خصوصى، فرمول E=mc2 و كوچكترين ذره حامل انرژى درنور واشعه تابشى را شرح داد.



اين همايش از طرف گروه فيزيك و فلسفه دانشگاه پيتسبورگ برگزار مي شود.

سخنرانان و عناوين سخنراني آنها عبارت است از : سال معجزه آساي انيشتين/ جان استچل( دپارتمان فيزيك دانشگاه بوستن)؛ فيزيك آماري سال 1905 انيشتين/ جاس يوفينك ( موسسه تاريخ و علوم پايه دانشگاه يوتريچت)؛ گذرگاه برق پويا شناختي به نظريه نسبيت خصوصي/ جان دي نورتون( گروه تاريخ و فلسفه علم، دانشگاه پيستبورگ)؛ و سال سرنوشت ساز چگونه اتفاق افتاد؟/ رابرت ريناسيويكز ( گروه فلسفه، دانشگاه جان هاپكينز).