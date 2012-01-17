  1. استانها
  2. گیلان
۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۲۴

کوچکی نژاد در گفتگو با مهر:

پنجمین مراسم بزرگداشت خیرین گیلانی در رشت برگزار می شود

پنجمین مراسم بزرگداشت خیرین گیلانی در رشت برگزار می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی گیلان از برگزاری پنجمین مراسم بزرگداشت خیرین گیلانی با محوریت زنده یاد "حسین استقامت" در رشت خبر داد.

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زنده یاد " حسین استقامت " اهدا کننده زمین آسایشگاه معلولان و سالمندان گیلان است، افزود: این همایش در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.
 
وی اظهارداشت: هر سال علاوه بر تجلیل از خیرین و نیکوکاران گیلانی، یکی از نیکوکاران که با خدمات خود نام و آوازه خویش را برای مردم گیلان ماندگار کرده است، تجلیل ویژه بعمل می آید.
 
مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: تاکنون از دکتر مرحوم " محمد رضا حکیم زاده " بانی آسایشگاه سالمندان گیلان و پدر آسایشگاههای سالمندان ایران، مرحوم زنده یاد " کاظم مژدهی و همسر وی " که نخستین جمعیت ایتام را به ثبت رساندند و زنده یاد " آرسن میناسیان "  نخستین مدیرعامل آسایشگاه معلولان و سالمندان گیلان تجلیل ویژه شده است.
 
وی افزود: امسال " مرحوم حسین استقامت " با توجه به اهدای زمین به دکتر حکیم زاده جهت ساختن آسایشگاه سالمندان گیلان در دهه 1340 برای تجلیل انتخاب شده است.
 
کوچکی نژاد تصریح کرد: این گونه همایش ها باعث ترغیب دیگران به انجام امور خیر می شود و اینکه هیچ کار خداپسندانه ای نتیجه آن بدون پاداش نمی ماند و نیکوکاران اجر معنوی و اخروی خواهند برد و همچنین در دنیا نیز یاد آنها همواره زنده خواهد بود. 
 
 وی یادآورشد: همایش زنده یاد " حسین استقامت " با مشارکت آسایشگاه معلولان و سالمندان گیلان برگزار می شود.
کد مطلب 1512016

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها