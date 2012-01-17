پنجمین مراسم بزرگداشت خیرین گیلانی در رشت برگزار می شود

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زنده یاد " حسین استقامت " اهدا کننده زمین آسایشگاه معلولان و سالمندان گیلان است، افزود: این همایش در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.



وی اظهارداشت: هر سال علاوه بر تجلیل از خیرین و نیکوکاران گیلانی، یکی از نیکوکاران که با خدمات خود نام و آوازه خویش را برای مردم گیلان ماندگار کرده است، تجلیل ویژه بعمل می آید.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: تاکنون از دکتر مرحوم " محمد رضا حکیم زاده " بانی آسایشگاه سالمندان گیلان و پدر آسایشگاههای سالمندان ایران، مرحوم زنده یاد " کاظم مژدهی و همسر وی " که نخستین جمعیت ایتام را به ثبت رساندند و زنده یاد " آرسن میناسیان " نخستین مدیرعامل آسایشگاه معلولان و سالمندان گیلان تجلیل ویژه شده است.

وی افزود: امسال " مرحوم حسین استقامت " با توجه به اهدای زمین به دکتر حکیم زاده جهت ساختن آسایشگاه سالمندان گیلان در دهه 1340 برای تجلیل انتخاب شده است.

کوچکی نژاد تصریح کرد: این گونه همایش ها باعث ترغیب دیگران به انجام امور خیر می شود و اینکه هیچ کار خداپسندانه ای نتیجه آن بدون پاداش نمی ماند و نیکوکاران اجر معنوی و اخروی خواهند برد و همچنین در دنیا نیز یاد آنها همواره زنده خواهد بود.

وی یادآورشد: همایش زنده یاد " حسین استقامت " با مشارکت آسایشگاه معلولان و سالمندان گیلان برگزار می شود.