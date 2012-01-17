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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۵۲

حسنی خبر داد:

ساخت 220 هزار تن سیلو در استان مرکزی

ساخت 220 هزار تن سیلو در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت غله استان مرکزی گفت: اکنون 220 هزار تن سیلو در این استان در حال ساخت بوده که امید است تا پایان امسال به اتمام برسد.

 جواد حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطلب فوق افزود: اکنون ظرفیت سیلو و ذخیره گندم استان مرکزی بیش از 200 هزارتن است که نیمی از نیاز استان را پاسخ می دهد.

وی گفت: با اتمام و راه اندازی سیلوهای جدید ظرفیت استان به بیش از 400 هزار تن می رسد که با احتساب میزان تولید گندم استان که بیش از 500 هزار تن است،  به رقم قابل قبولی در مورد ظرفیت سیلو می رسیم.

مدیر شرکت غله استان مرکزی ادامه داد: از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه ارتقا و بهبود کیفیت نان دراین استان تشکیل کارگروه گندم، آرد و نان است که دراین کارگروه موضوعات مرتبط باکیفیت نان و سایربخشهای این حوزه حضور اعضاء مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 1512062

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