ساخت 220 هزار تن سیلو در استان مرکزی

جواد حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطلب فوق افزود: اکنون ظرفیت سیلو و ذخیره گندم استان مرکزی بیش از 200 هزارتن است که نیمی از نیاز استان را پاسخ می دهد.

وی گفت: با اتمام و راه اندازی سیلوهای جدید ظرفیت استان به بیش از 400 هزار تن می رسد که با احتساب میزان تولید گندم استان که بیش از 500 هزار تن است، به رقم قابل قبولی در مورد ظرفیت سیلو می رسیم.

مدیر شرکت غله استان مرکزی ادامه داد: از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه ارتقا و بهبود کیفیت نان دراین استان تشکیل کارگروه گندم، آرد و نان است که دراین کارگروه موضوعات مرتبط باکیفیت نان و سایربخشهای این حوزه حضور اعضاء مورد بررسی قرار می‌گیرد.