3100 کیلومتر از راههای لرستان خط کشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر محبی در این رابطه اظهار داشت: در 9 ماه نخست سال جاری، اعتباری در حدود 37 میلیارد ریال صرف ایمن سازی راههای حوزه استحفاظی استان لرستان شده است.

وی ادامه داد: در این مدت تعداد 15 هزار و 600 عدد بازتاب ایمنی(رفلکتور) و سرعتگیر استاندارد و تعداد 22 هزار عدد انواع تابلوهای اخطاری، انتظامی، مسیرنما و هشدار دهنده با صرف اعتباری بیش از 16 میلیارد ریال در طول راههای اصلی و فرعی استان نصب شده است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان لرستان تصریح کرد: در این راستا و به منظور جلوگیری از انحراف وسایل نقلیه به خارج از مسیر به ویژه در طول محورهایی که از نقاط کوهستانی می گذرند، حدود 23 کیلومتر گاردریل نیز با صرف 10 میلیارد ریال اعتبار نصب شده است.

محبی تصریح کرد: اکیپهای راهداری اداره کل راه و ترابری همواره با حضور در طول راهها، به بررسی وضعیت علائم و تجهیزات ایمنی منصوبه در حاشیه محورهای حوزه استحفاظی استان پرداخته و در صورت نیاز نسبت به تعویض، ترمیم و بازسازی آنها اقدام می کنند.

وی تصریح کرد: ایمن سازی راهها از طریق نصب علائم ایمنی و هشدار دهنده نقش بسزایی در جلوگیری از سوانح رانندگی دارد و وجود این علائم موجب افزایش آگاهی و دید رانندگان به خصوص در هنگام شب می شود.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان لرستان یادآور شد: در 9 ماه نخست سال جاری سه هزار و 100 کیلومتر از راههای استان خط کشی شده که در این راستا اعتباری در حدود 11 میلیارد ریال هزینه شده است.