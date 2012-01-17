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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۰۷

اکبریان خبر داد:

سیستم جدید خدمات مشترکان آبفای لرستان راه اندازی شد

سیستم جدید خدمات مشترکان آبفای لرستان راه اندازی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان از راه اندازی سیستم جدید خدمات مشترکان این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اکبریان در این رابطه اظهار داشت: این سیستم به منظور رفاه حال شهروندان لرستانی و خدمات دهی هر چه بیشتر به مشترکان نصب و راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: مشترکان می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان تمامی درخواستهای خود اعم از خرید انشعاب، دریافت قبض المثنی، تسویه حساب و... را بدون مراجعه به این شرکت انجام دهند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به مزایای این سیستم یادآور شد: از مزایای این سیستم می توان به قابلیت شبکه و استفاده همزمان کاربران از اطلاعات، بایگانی متمرکز اطلاعات استان و عدم نیاز به بایگانی دستی، امنیت بالا، گزارش سازی پویا، دسترسی آنلاین و لحظه ای به اطلاعات کل استان، پیگیری کارهای کاربران و... اشاره کرد.

اکبریان یادآور شد: این سیستم نرم افزاری در امور مشترکان همه شهرهای استان اجرا شده است.

کد مطلب 1512161

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