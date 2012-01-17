مردم شهر "درگهان" از آبشرب بهداشتی بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ ملایی عنوان کرد: شهر درگهان ازجمله شهرهای فاقد سامانه تولید، انتقال، ذخیره و توزیع شبکه آب بوده که شرکت آبفای هرمزگان در این راستا با شروع مطالعات در سال 88 ، عملیات اجرایی طرح ایجاد شبکه توزیع آب شهر درگهان را از ابتدای سال 89 آغاز کرده است.

وی افزود: در این رابطه احداث بیش از 100 کیلومتر شبکه توزیع آب، سه کیلومتر خط انتقال، احداث مخزن به ظرفیت پنج هزار و 500 مترمکعب همچنین احداث آبشیرین کن به ظرفیت پنج هزار متر مکعب در شبانه روز توسط سرمایه داران بخش خصوصی اجرا شده و به اتمام رسیده است.

معاون مهندسی توسعه آب و فاضلاب هرمزگان ادامه داد: از آبان ماه امسال مردم شهر درگهان از نعمت آبشرب برخوردار شده اند که به زودی طی مراسمی رسمی به بهره برداری می رسد.