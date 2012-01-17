افزایش 30 درصدی سهم تولید آب از آبشیرین کن در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خادمی اظهارداشت: طی برنامه ریزیهای انجام شده در برنامه پنجم توسعه، سهم تولید آب از طریق آبشیرین کن در بندرعباس 30 درصد افزایش می یابد.

مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان گفت: در بخش تامین آب شهر بندرعباس، علاوه بر منابع تامین نظیر سد استقلال میناب و چاههای دشت شمیل و نیان ، پروژه آبشیرین کن با ظرفیت 13 هزار متر مکعب در شبانه روز توسط بخش خصوصی در دست اجراست.

خادمی با اشاره به طرح جامع تامین آب افزود: در این راستا تامین آب شهر بندرعباس، صنایع غرب و دهستانهای ایسین، گچین، شهر خمیر، حومه و سایر شهر کهای حومه شهر در این طرح لحاظ شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری هرمزگان در ادامه از آغاز پروژه مهندسی مجدد تصفیه خانه آب بندرعباس (فاز یک و دو) و بازسازی و بهسازی آن با اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال خبر داد و گفت: این پروژه با 40 درصد پیشرفت فیزیکی طی برنامه پنجم توسعه به طور کامل اجرایی و به بهره برداری می رسد.

خادمی اظهار داشت: اجرای شبکه اصلی و خطوط آبرسانی به نقاط مختلف شهر بندرعباس و حومه از دیگر پروژه های در دست اجراست که در این راستا اجرای بیش از 30 کیلومتر خطوط آبرسانی اصلی و پنج مخزن به ظرفیت 25 هزار متر مکعب با 30 درصد پیشرفت فیزیکی در دست انجام است.