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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۵۷

سرهنگ حسنی:

میزان تصادفات در گلستان 30 درصد کاهش یافت

میزان تصادفات در گلستان 30 درصد کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان گفت: با اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی، میزان وقوع تصادفات در استان 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حسنی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی و تعامل و همکاری مردم و سازمانها و نهادهای مرتبط میزان وقوع تصادفات در 9 ماهه نخست امسال 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

وی هدف از اجرای قانون جدید اخذ جرائم راهنمایی و رانندگی را بهبود رفتار ترافیکی رانندگان و افزایش ایمنی ترافیک عنوان کرد و گفت: طی این مدت برخورد با تخلفات رانندگی نیز 18 درصد افزایش داشته است.

سرهنگ حسنی با بیان اینکه توقیف وسائل نقلیه نیز در اجرای این قانون افزایش چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته، از رانندگان وسائط نقلیه خواست، زمانی که از طریق تلفن همراه و یا ارسال پیامک و یا از طریق مکاتبات گواهینامه خود را به محل صدور گواهی نامه در راهنمایی و رانندگی استان تحویل دهند.

وی بیان داشت: در صورت عدم تحویل گواهینامه علاوه بر توقیف خودرو مبلغ جریمه آنان دو برابر خواهد شد.

کد مطلب 1512211

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