برگزاری نمایشگاه عکس عودلاجان ما و اکسپوی سفال در برج میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس عودلاجان ما به صورت آنالوگ و دیجیتال در قالب 60 عکس سیاه و سفید و رنگی در ابعاد 70*50 محله قدیمی و تاریخی عودلاجان تهران را معرفی میکند.
این نمایشگاه با موضوع اجتماعی، اقتصادی و معماری سعی در معرفی ویژگیهای تاریخی و ارزشهای فرهنگی یکی از محلات با ارزش و قدیمی تهران کردهاست.
در این راستا گروه جوانان محله عودلاجان نیز با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، شهرداری منطقه 12 ، سازمان زیباسازی شهر تهران و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران این نمایشگاه را برگزار کرده است .
برگزاری اکسپوی سفال کاربردی در برج میلاد تهران
اکسپوی سفال کاربردی با هدف معرفی هنر بومی و اصیل سفالگری اسفند ماه در برج میلاد تهران برگزار میشود. برج میلاد در راستای احیای هنر بومی و اصیل ایران اقدام به برگزاری اکسپوی سفالگری کرده است تا از این طریق قشرهای مختلف مردم و بازدیدکنندگان برج میلاد را با این هنر آشنا کند.
اکسپوی سفال کاربردی در نیمه نخست اسفندماه، با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز و تلاش شهروندان برای خرید وسایل تزیینی ویژه نوروز برگزار میشود.
مراسم گشایش این اکسپو 14 اسفند ماه با حضور هنرمندان مختلف سفالگری در برج میلاد تهران برگزار میشود. همچنین بازدیدکنندگان میتوانند ضمن بازدید از آثار سفال هنرمندان، آثار موردعلاقه خود را با قیمت ارزانتر تهیه کنند.
اکسپوی سفال کاربردی ویژه هنرمندان سراسر کشور است و هنرمندان سفالگری میتوانند با ثبتنام و پر کردن فرمهای فراخوان اقدام به شرکت در این اکسپو کنند.
نظر شما