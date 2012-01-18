آیین پایانی همایش موسیقی عاشورایی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش موسیقی عاشورایی نواحی ایران که طی سه روز در تالار رودکی برگزار شد امشب با تقدیراز پیشکسوتان مرصع‌خوانی، تعزیه خوانی و آوازهای مذهبی و با حضور مدیر کل موسیقی به پایان می رسد.



امشب قرار است گروه لرستان به اجرای سرنا و دهل، چمری خوانی و ساری خوانی و گروه بوشهر به اجرای برنامه های همچون نوحه های واحد، پیش خوانی ها و پای خوانی ها و تعزیه خوانی زنان بپردازد.



همچنین از دیگر برنامه های روز پایانی این همایش می توان به مقتل خوانی گروه ترکمن صحرا همراه با ساز دوتار و اشعار مختوم قلی، نقل مذهبی توسط استاد سید مصطفی سعیدی و مرصع خوانی مرشد عباس بهاری از بروجرد اشاره کرد.



آیین پایانی نخستین همایش موسیقی عاشورایی نواحی ایران امشب ساعت 18:30 در تالار رودکی برگزار خواهد شد.

