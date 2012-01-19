سراب روانسر پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه، همزمان با هفته هوای پاک جمعی از دانش آموزان روانسری به صورت نمادین به پاکسازی سراب و پارک این شهر پرداختند.

حسینعلی طهماسبی در حاشیه این مراسم گفت: طبق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، حفاظت و نگهداری از محیط زیست، وظیفه همگان است.

شهردار روانسر تاکید کرد: حفظ و نگهداری از محیط زیست تنها وظیفه دولت و نهادها نیست بلکه این مهم وظیفه ای همگانی است که باید در بطن جامعه این فرهنگ نهادینه شود.

طهماسبی گفت: براساس اصل پنجاهم هرگونه فعالیت، اعم از اقتصادی و غیر از آن که منجر به آلودگی محیط شود، ممنوع و پیگرد قانونی دارد.

در مراسم بزرگداشت هفته هوای پاک در شهرستان روانسر، برشور و کیسه‌های زباله بین شرکت‌کنندگان توزیع و سطح پارک سراب روانسر توزیع شد.

