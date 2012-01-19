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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۵۱

سراب روانسر پاکسازی شد

سراب روانسر پاکسازی شد

روانسر ـ خبرگزاری مهر: سراب روانسر توسط جمعی از دانش آموزان این شهر پاکسازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه، همزمان با هفته هوای پاک جمعی از دانش آموزان روانسری به صورت نمادین به پاکسازی سراب و پارک این شهر پرداختند.

حسینعلی طهماسبی در حاشیه این مراسم گفت: طبق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، حفاظت و نگهداری از محیط زیست، وظیفه همگان است.

شهردار روانسر تاکید کرد: حفظ و نگهداری از محیط زیست تنها وظیفه دولت و نهادها نیست بلکه این مهم وظیفه ای همگانی است که باید در بطن جامعه این فرهنگ نهادینه شود.

طهماسبی گفت: براساس اصل پنجاهم هرگونه فعالیت، اعم از اقتصادی و غیر از آن که منجر به آلودگی محیط شود، ممنوع و پیگرد قانونی دارد. 

در مراسم بزرگداشت هفته هوای پاک در شهرستان روانسر، برشور و کیسه‌های زباله بین شرکت‌کنندگان توزیع و سطح پارک سراب روانسر توزیع شد.
 

کد مطلب 1513803

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