امکانات و کمبودهای ورزشی محمدشهر بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز ساعتی پیش از اماکن ورزشی محمدشهر بازدید کرد.
در این بازدید شهردار محمدشهر و برخی از اعضای شورای اسلامی این شهر نیز حضور داشتند.
سالن ورزشی و زمین چمن 22 بهمن محمدشهر، سالن ورزشی و پیست موتورسواری و دوچرخهسواری فدک واقع در شهرک جعفرآباد محمدشهر از جمله مکانهایی بودند که از آنها بازدید به عمل آمد.
همچنین هیئت بازدیدکننده در هر یک از مکانهایی که از آن بازدید کردند، پتانسیلهای موجود، راهکارهای ارتقا، کمبودها و موانع سد راه پیشرفت آن را نیز به بحث و گفتگو گذاشت.
پس از اتمام این بازدید، هیئت بازدید کننده به اتفاق اصحاب رسانه در سالن جلسات شورای شهر محمدشهر حضور یافتند.
در این جلسه مباحث مختلفی درباره امکانات و کمبودهای ورزشی در شهر 136هزار نفری محمدشهر مطرح شد.
کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور ورزش و جوانان استان البرز از مجموعه های ورزشی محمدشهر بازدید کرد و امکانات و کمبودهای ورزشی این منطقه بررسی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز ساعتی پیش از اماکن ورزشی محمدشهر بازدید کرد.
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