امکانات و کمبودهای ورزشی محمدشهر بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز ساعتی پیش از اماکن ورزشی محمدشهر بازدید کرد.



در این بازدید شهردار محمد⁯شهر و برخی از اعضای شورای اسلامی این شهر نیز حضور داشتند.



سالن ورزشی و زمین چمن 22 بهمن محمدشهر، سالن ورزشی و پیست موتورسواری و دوچرخه⁯سواری فدک واقع در شهرک جعفرآباد محمدشهر از جمله مکان⁯هایی بودند که از آنها بازدید به عمل آمد.



همچنین هیئت بازدیدکننده در هر یک از مکانهایی که از آن بازدید کردند، پتانسیل⁯های موجود، راهکار⁯های ارتقا، کمبود⁯ها و موانع سد راه پیشرفت آن را نیز به بحث و گفتگو گذاشت.



پس از اتمام این بازدید، هیئت بازدید کننده به اتفاق اصحاب رسانه در سالن جلسات شورای شهر محمدشهر حضور یافتند.



در این جلسه مباحث مختلفی درباره امکانات و کمبود⁯های ورزشی در شهر 136هزار نفری محمدشهر مطرح شد.