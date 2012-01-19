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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۲۷

امکانات و کمبودهای ورزشی محمدشهر بررسی شد

امکانات و کمبودهای ورزشی محمدشهر بررسی شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور ورزش و جوانان استان البرز از مجموعه های ورزشی محمدشهر بازدید کرد و امکانات و کمبودهای ورزشی این منطقه بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز ساعتی پیش از اماکن ورزشی محمدشهر بازدید کرد.

در این بازدید شهردار محمد⁯شهر و برخی از اعضای شورای اسلامی این شهر نیز حضور داشتند.

سالن ورزشی و زمین چمن 22 بهمن محمدشهر، سالن ورزشی و پیست موتورسواری و دوچرخه⁯سواری فدک واقع در شهرک جعفرآباد محمدشهر از جمله مکان⁯هایی بودند که از آنها بازدید به عمل آمد.

همچنین هیئت بازدیدکننده در هر یک از مکانهایی که از آن بازدید کردند، پتانسیل⁯های موجود، راهکار⁯های ارتقا، کمبود⁯ها و موانع سد راه پیشرفت آن را نیز به بحث و گفتگو گذاشت.

پس از اتمام این بازدید، هیئت بازدید کننده به اتفاق اصحاب رسانه در سالن جلسات شورای شهر محمدشهر حضور یافتند.

در این جلسه مباحث مختلفی درباره امکانات و کمبود⁯های ورزشی در شهر 136هزار نفری محمدشهر مطرح شد.

کد مطلب 1513815

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