اخبار اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری برنامه های قرآنی دهه فجر در راستای توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه به موازات جشن ‌های 33 سال پیروزی انقلاب اسلامی از مهمترین رسالت‌ های برگزاری و تشکیل این کمیته است.

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته برگزاری محفل انس با قرآن در یکی از مساجد با همکاری ادارات، برگزاری نمایشگاه قرآنی با هماهنگی ادارات با عنوان کتاب و انقلاب توسط دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه آزاد اسلامی، برگزاری جشنواره سفینة النجاة توسط اداره تبلیغات اسلامی در دارالقرآن امام خمینی (ره)، معرفی چهره های قرآنی و پیشکسوتان قرآنی توسط ادارات به اداره تبلیغات اسلامی و تجلیل از آنان را از برنامه های کمیته قرآنی دهه فجر است.

همچنین ارائه مشاور رایگان در دهه فجر برای عموم مردم در ادارات تبلیغات اسلامی، اعزام قاری قرآن کریم، حافظ و داور به مسابقات و مراسمات قرآنی از سوی اداره تبلیغات به نهادها ادارات و مساجد شهر و روستا در ایام دهه مبارک فجر، تهیه و نصب پلاکارد با مضامین قرآنی توسط دانشگاه آزاد اسلامی، دیدار با خانواده های موفق قرآنی توسط کمیسیون بانوان فرمانداری و اداره تبلیغات اسلامی از جمله فعالیت های کمیته قرآنی این اداره در دهه فجر در سراسر استان است.

کارگاه آموزشی با محوریت تربیت فرزند از منظر دینی در بیجار برگزار شد



به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار کارگاه آموزشی با محوریت تربیت فرزند از منظر دینی با حضور اولیاء و مربیان در شهرستان بیجار برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار در این کارگاه آموزشی با اشاره به نیاز جامعه کنونی ما که دشمنان سعی در انحراف جوانان از همان دوران کودکی و نوجوانی را دارند، اظهار داشت: لازم است که شیوه صحیح تربیت کودکان و نوجوانان از منظر دینی و آگاه کردن خانواده ها مناسب با آموزه های دینی مورد توجه قرار گیرد.

این مراسم در مدرسه ابوذر شهرستان بیجار و با حضور جمع کثیری از مبلغان اعزامی قم و والدین و مربیان دانش آموزان برگزار شد.

