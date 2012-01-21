نظام ارزشی تکیه گاه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم رحیمی نژاد عصر شنبه در جلسه تودیع و معارفه رئیس آموزش و پرورش بخش زارچ اظهار داشت: سند تحول بنیادین، مقصود و مطلوب دستگاه تعلیم و تربیت را مشخص کرده و از این پس تمام فعالیت ها بر اساس این سند صورت می گیرد.

وی با تاکید بر توجه به اخلاق مداری در کنار آموزش عنوان کرد: در سند تحول بنیادین، به تربیت در کنار تعلیم توجه ویژه ای صورت گرفته است.

فرماندار یزد نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه تمام زیر ساختهای لازم برای آموزش و پرورش توانمند باید فراهم شود، بیان داشت: لازمه رسیدن به توسعه همه جانبه در کشور داشتن آموزش و پرورش هدفمند و قوی است.

عزیزالله سیفی یادآور شد: آموزش و پرورش به عنوان بنیادی ترین نهادی که در اجتماع وظیفه آموزش و پرورش افراد جامعه را بر دوش دارد، می تواند با فراهم کردن بستر لازم و ارائه آموزش های منطبق با نیازها، کشور را به سمت توسعه پایدار به حرکت در آورد.

فرماندار یزد با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش افزود: سند تحول بنادین نظام آموزشی حاصل و نتیجه کار کارشناسان و برنامه ریزان عرصه تعلیم و تربیت و گامی بلند در مسیر ارتقای کمی و کیفی نظام آموزشی کشور است که موجب می شود هر چه زودتر ایران اسلامی را مطابق سند چشم انداز 20 ساله به عنوان کشوری قدرتمند در سطح منطقه معرفی کند.

امام جمعه زارچ نیزدر این مراسم با اشاره به اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش، بر ضرورت هماهنگی و همراهی با دستگاه تعلیم و تربیت تاکید کرد و افزود: دانش آموز، معلم، خانواده و مجموعه مدیریتی چهار رکن تاثیرگذار در مجموعه تعلیم و تربیت هستند که برای موفقیت این مجموعه باید به درستی انجام وظیفه کنند.

حجت الاسلام دهقان بهره مندی از تجربیات فرهنگیان و سایر معلمان را ضروری دانست و از مدیران آموزش وپرورش خواست با بهره مندی از این تجربیات برای تحقق اهداف عالیه آموزش وپرورش برنامه ریزی کنند.

در این مراسم از تلاشهای علی اصغر امیریان تجلیل و محمد کمالی به عنوان رئیس آموزش و پرورش زارچ معرفی شد.