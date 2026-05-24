به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر پیش از ظهر امروز یکشنبه در گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش و پرورش استان ضمن گرامیداشت روز مقاومت و پیروزی اظهار کرد: امروز افتخار میکنیم که قائد و رهبر جدید ما از نسل مبارک امام شهید حضرت آیتالله خامنهای است و امیدواریم بتوانیم همچون گذشته سربازانی شایسته برای نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم.
وی با اشاره به تحولات اخیر کشور افزود: آنچه موجب شد نام ایران اسلامی در جهان با عزت و اقتدار مطرح شود، نقشآفرینی مردم و نیروهای مسلح بود؛ دشمن تصورات و محاسبات نادرستی داشت، اما حضور آگاهانه مردم در کنار ایستادگی رزمندگان اسلام، حماسهای بزرگ را رقم زد.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با تأکید بر ضرورت پرهیز از تفرقه توضیح داد: بیشترین آسیبهایی که جوامع اسلامی در طول تاریخ متحمل شدهاند، ناشی از نفاق و چنددستگی بوده است؛ قرآن کریم نیز همواره بر دوری از نفاق و حرکت در مسیر وحدت، صداقت و همدلی تأکید دارد.
علیفر با اشاره به جایگاه اخلاق در آموزههای اسلامی تأکید کرد: اسلام دین اخلاق است و تربیت زمانی معنا پیدا میکند که به تغییر رفتار منجر شود؛ از این رو معلمان، مدیران و کارکنان آموزش و پرورش باید بیش از دیگران به صداقت، مسئولیتپذیری و اخلاق حرفهای پایبند باشند.
وی در پایان با اشاره به ضرورت ارتقای مهارتهای مدیریتی در نظام تعلیم و تربیت بیان کرد: مدیران آموزش و پرورش باید علاوه بر اخلاقمداری، نگاه حرفهای و علمی به مدیریت داشته باشند و با بهرهگیری از الگوهای نوین مدیریتی، زمینه ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی را فراهم کنند.
