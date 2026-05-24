۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

علی‌فر: معلمان باید در جامعه اسوه اخلاق باشند

اهواز - مدیرکل آموزش‌ و پرورش خوزستان گفت:معلمان باید اسوه اخلاق باشند ودانش‌آموزان بیش از آنکه ازگفتار ما تأثیر بگیرند،از رفتار ما الگو می‌پذیرند؛بنابراین لازم است ابتدا از خودمان آغازکنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر پیش از ظهر امروز یکشنبه در گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش‌ و پرورش استان ضمن گرامیداشت روز مقاومت و پیروزی اظهار کرد: امروز افتخار می‌کنیم که قائد و رهبر جدید ما از نسل مبارک امام شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است و امیدواریم بتوانیم همچون گذشته سربازانی شایسته برای نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم.

وی با اشاره به تحولات اخیر کشور افزود: آنچه موجب شد نام ایران اسلامی در جهان با عزت و اقتدار مطرح شود، نقش‌آفرینی مردم و نیروهای مسلح بود؛ دشمن تصورات و محاسبات نادرستی داشت، اما حضور آگاهانه مردم در کنار ایستادگی رزمندگان اسلام، حماسه‌ای بزرگ را رقم زد.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش خوزستان با تأکید بر ضرورت پرهیز از تفرقه توضیح داد: بیشترین آسیب‌هایی که جوامع اسلامی در طول تاریخ متحمل شده‌اند، ناشی از نفاق و چنددستگی بوده است؛ قرآن کریم نیز همواره بر دوری از نفاق و حرکت در مسیر وحدت، صداقت و همدلی تأکید دارد.

علی‌فر با اشاره به جایگاه اخلاق در آموزه‌های اسلامی تأکید کرد: اسلام دین اخلاق است و تربیت زمانی معنا پیدا می‌کند که به تغییر رفتار منجر شود؛ از این رو معلمان، مدیران و کارکنان آموزش‌ و پرورش باید بیش از دیگران به صداقت، مسئولیت‌پذیری و اخلاق حرفه‌ای پایبند باشند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت ارتقای مهارت‌های مدیریتی در نظام تعلیم و تربیت بیان کرد: مدیران آموزش‌ و پرورش باید علاوه بر اخلاق‌مداری، نگاه حرفه‌ای و علمی به مدیریت داشته باشند و با بهره‌گیری از الگوهای نوین مدیریتی، زمینه ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی را فراهم کنند.

کد مطلب 6839427

