به گزارش خبرگزاری مهر ،منیره نوبخت درخصوص حجاب و عفاف و مشارکت اجتماعی اظهار داشت: به طور قطع یکی از آثار پیروزی انقلاب اسلامی پاسخ به این سؤال بود که آیا حجاب مانع از مشارکت اجتماعی زنان میشود؟
وی افزود: دشمنان اسلام همواره این موضوع را مطرح میکنند که معارف دینی بهخصوص حجاب برای زنان مسلمان دست و پا گیر و محدودیت آور است.
عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان با بیان اینکه سالها غرب تلاش کرده است تا به زنان مسلمان القا کند حجاب محدودیت است، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی و حضور زنان محجبه در صحنههای مختلف اجتماعی خط بطلانی بر این تفکرات غرب بود و ثابت کرد که حجاب مصونیت است نه محدودیت.
نوبخت ادامه داد: امروزه اگر فردی بخواهد به شبهات ایجاد شده توسط غرب در زمینه حجاب و عفاف پاسخ دهد باید به زنان مسلمان ایرانی نگاه کند.
وی تصریح کرد: فعالیت اجتماعی زنان ایرانی ثابت کرد که آموزههای دینی و رعایت حجاب مغایرتی با پیشرفت زنان ندارد بلکه میتواند با حفظ مصونیت زن به پیشرفت و حضور بیشتر او در عرصه اجتماع بیانجامد.
عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان با اشاره به اینکه حجاب نه تنها محدود کننده زنان نیست بلکه به رشد آنها نیز کمک میکند، افزود: حضور زن ایرانی با حجاب در عرصههای مختلف داخلی و بین المللی خط بطلانی بر این تصور است که حجاب را مساوی با محدودیت زن میداند.
وی عنوان کرد: امروزه در سطح جهان دشمنان کشور تلاش میکنند تا با فرهنگ ایرانی و اسلامی ایران مقابله کنند و با توسل به انواع ترفندها سعی در مخدوش کردن فرهنگ ایرانی و اسلامی دارند.
نوبخت بیان کرد: غرب همواره تلاش کرده تا چهره زن ایرانی را مخدوش کند و عوامل بسیاری سعی در سیاه جلوه دادن فرهنگ ایرانی و اسلامی هستند از سوی دیگر در داخل کشور نیز مسئولان برای مقابله با این سیاهنماییهای غرب عزم جدی ندارند.
عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان با اشاره به اینکه غرب با تشکیل جبههای متحد سعی در ترویج بی عفتی و بی حجابی در جامعه ایرانی دارد، گفت: آیا به همان میزان که غرب برای ترویج این موضوع تلاش میکند در داخل کشور برای ترویج حجاب و عفاف تلاش کردهایم؟
