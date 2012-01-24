انگلیس همچنان از بسته شدن تنگه هرمز می ترسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "فیلیپ هاموند" که در لندن سخن می گفت با اشاره به عبور ناوهای انگلیسی و فرانسوی به همراه ناو آمریکایی از تنگه هرمز گفت: این ناوها برای آن به خلیج فارس اعزام شدند که به ایران پیام دهیم که اجازه دخالت در کشتیرانی بین المللی را به کسی نمی دهیم.

این کشتی ها به دلیل ترس غرب از تهدید ایران مبنی بر احتمال بستن تنگه هرمز به خلیج فارس اعزام شده اند.

وزیر دفاع انگلیس در ادامه افزود: اقتصاد جهان اینگونه نیست که تصمیم یک کشور بتواند آن را نابود کند.

وی همچنین مدعی شد که کشورش توانایی اعزام تجهیزات جنگی بیشتر به خلیج فارس را برای اطمینان از باز بودن تنگه هرمز را دارد.