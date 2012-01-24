  1. بین الملل
  2. سایر
۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

از اظهارات هاموند مشخص شد؛

انگلیس همچنان از بسته شدن تنگه هرمز می ترسد

انگلیس همچنان از بسته شدن تنگه هرمز می ترسد

وزیر دفاع انگلیس امروز سه شنبه در سخنانی که بیانگر ترس غرب از بسته شدن تنگه هرمز است مدعی شد که کشورش توانایی اعزام تجهیزات جنگی بیشتری را به خلیج فارس دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "فیلیپ هاموند" که در لندن سخن می گفت با اشاره به عبور ناوهای انگلیسی و فرانسوی به همراه ناو آمریکایی از تنگه هرمز گفت: این ناوها برای آن به خلیج فارس اعزام شدند که به ایران پیام دهیم که اجازه دخالت در کشتیرانی بین المللی را به کسی نمی دهیم.

این کشتی ها به دلیل ترس غرب از تهدید ایران مبنی بر احتمال بستن تنگه هرمز به خلیج فارس اعزام شده اند.

وزیر دفاع انگلیس در ادامه افزود: اقتصاد جهان اینگونه نیست که تصمیم یک کشور بتواند آن را نابود کند.

وی همچنین مدعی شد که کشورش توانایی اعزام تجهیزات جنگی بیشتر به خلیج فارس را برای اطمینان از باز بودن تنگه هرمز را دارد.

کد مطلب 1516478

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها