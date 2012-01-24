خطه آفتاب در سوگ خورشید همچنان می گرید

به گزارش خبرنگار مهر، در سوگ جانسوز امام رضا خیمه های عزا در گوشه گوشه مشهد برای زائرانی که سواره و پیاده به مشهد کوچ کرده بودند، برپا شده و بوی غربت و غریبی ضامن آهو را می دهد.

بر اساس این گزارش تاکنون در مشهدالرضا خیابان های منتهی به حرم مطهر مملو از جمعیت است و عزاداران، دسته های سینه زنی و زنجیرزنی از دوره افتاده ترین نقاط کشور از صبح زود خود را به حریم امن رضوی رسانده اند و با اشتیاق تمام در غربت آن امام همام اشک ماتم می ریزند.

چشم های بارانی دلشکستگان در شهر غریب توس

چشم های دلشکستگان در شهر غریب توس بارانی شده و در حرم رضوی هریک از زائران و مسافران حضرت عشق در گوشه ای از حرم ماوا گرفته اند و با حال و هوای خاصی به عزاداری و سینه زنی می پردازند.

چهار ورودی منتهی به حرم مطهر، شامل امام رضا، نواب‏صفوی، شیرازی و ورودی خیابان طبرسی امام رضا(ع) مملو از جمعیت شیفتگان است.

با اینکه هوای مشهد به رغم آفتاب ملایم، سرد و سوزناک است اما ارادت عاشقان ولایت و امامت با لباس‏های سیاه و چشمانی اشکبار ذره ای کاسته نشده و آنان با دلی پرخون راهی حرم امام عاشقان هستند و در غم از دست دادن پاره‏تن رسول‏ الله در حال عزاداری و سینه زنی هستند.

صدای نوحه از هرگوشه‏ای به گوش می‏رسد و صدای سنج و طبل در خیابان‏های منتهی به بهشت طنین انداز شده و جوش و خروش عزاداران در صحن‏ها و رواق‏های حرم رضوی به اوج خود رسیده است.

مطابق روال سال‌های گذشته در حرم مطهر رضوی نیز ویژه برنامه‌ های روز شهادت امام رضا(ع) برگزار می‌شود که در این راستا مراسم قرائت نامه زیارت امام رضا(ع) از صبح زود آغاز شده و تا ساعت 16 بعد از ظهر ادامه داشت.

مراسم قرائت زیارت نامه امام رضا با مرثیه سرایی و عزاداری همراه بود و در ساعت 12 و 30 دقیقه ظهر حجت الاسلام رفیعی به سخنرانی پرداخت.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محدودیت های ترافیکی تا آخرین ساعات امشب اعمال می شود که این محدودیت های ترافیکی خیابان امام رضا(ع) از میدان بسیج تا حرم رضوی، تقاطع خسروی تا میدان بیت المقدس، میدان 17 شهریور تا میدان بیت المقدس و ضلع شمال و جنوب بازار رضا، خیابان شیرازی از میدان شهدا تا حرم رضوی، طول خیابان آزادی از تقاطع زرینه تا میدان گنبد سبز، تمام زیر گذرهای حرم مطهر، تمام روگذرهای شیرازی، طبرسی و نواب، میدان شهید گمنام، طول طبرسی تا زیرگذر حرم رضوی و میدان گوهرشاد، طول نواب تا زیرگذر حرم مطهر رضوی را شامل می شود.

سردار بهمن امیری مقدم افزود: در روز شهادت امام رضا(ع) نیروهای پلیس از تمام ظرفیت های خویش در زمینه کنترل و ساماندهی وسایل نقلیه با توجه به خیل عظیم سوگواران استفاده کرده و در حال حاضر مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی ادامه داد: هم اکنون امنیت و آرامش در شهر امام رضا حاکم است و نیروهای پلیس با حضور در خیابانهای منتهی به حرم در حال برقراری نظم و ساماندهی هیئات مذهبی و دسته های عزاداری هستند.