موتورسیکلت قاچاق ۲۰ میلیارد ریالی در دماوند توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی،پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق در شهرستان دماوند خبر داد.

وی که فرمانده انتظامی دماوند است، اظهار کرد: در اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق شدند.

ملکی ارزش موتورسیکلت کشف‌شده را ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با هماهنگی مرجع قضایی و به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی و گمرکی، این موتورسیکلت توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی دماوند در پایان با تأکید بر اهمیت مقابله با قاچاق کالا در حفظ امنیت اقتصادی کشور، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود درباره قاچاق کالا و ارز را از طریق سامانه ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند.