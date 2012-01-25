به گزارش خبرنگار مهر، استان یزد و شهرستان ابرکوه با سرو چهار هزار و 500 ساله ابرکوه شهرتی جهانی گرفته و محافل و ارگان های مختلفی در گیر و دار ساماندهی و کمک به بهبود وضعیت تهدیدآمیز این سرو قدیمی هستند.

اهمیت این درخت کهنسال تا آنجاست که از حدود دو سال پیش و با رسانه ای شدن مشکلات این درخت، کوچکترین اخبار مربوط به آن در سطح کشور و جهان رصد می شود و نتیجه این تلاش های رسانه ای دستور معاون اول رئیس جمهور به محیط زیست کشور بود.

مسئولان ارشد کشور در مورد این سرو دستورات متعددی صادر کرده اند و معاون رئیس جمهور در یکی از دستورات خود اعلام کرد که "برای حفاظت از درخت کهن ایران که نشانه استقامت ایرانیان است از هیچ تلاشی فروگذار نکنید".

انتشار خبر صدور این دستور خطاب به سازمان محیط زیست موجی از شادی را در بین هواداران این یادگار کهن به دنبال داشت.

علت خوشحالی مردم و کارشناسان در مرحله اول پیدا شدن متولی مشخص برای این درخت بود، زیرا پیش از این، سرو ابرکوه متولیان متعددی داشت که یا کاری صورت نداده بودند و یا به صورتی غیر کارشناسانه و سلیقه ای اقداماتی را به انجام رسانده بودند که سلامت این درخت را به صورتی جدی مورد تهدید قرار داده بود.

نمونه هایی از این اقدامات را می توان به ساخت جاده آسفالته در کنار این درخت، دیوارکشی غیر اصولی در اطراف درخت، نصب لامپ های روشنایی به صورت غیر اصولی و ... اشاره کرد که با اعتراضاتی که صورت می گرفت دوباره جمع آوری می شد و علاوه بر صدماتی که به گفته کارشناسان کشوری به این درخت ارزشمند وارد می شد، از دست رفتن سرمایه های مادی کشور را نیز به دنبال داشت.

امید به آینده ای بهتر برای سرو کهنسال

دومین علت خرسندی مردم و کارشناسان بعد از صدور دستور معاون اول رئیس جمهور، امید برای آینده ای بهتر در مورد این درخت و ساماندهی کهن سالترین درخت جهان بود.

اما روند اجرای دستور معاون اول رئیس جمهور در شهریور ماه سال 89 در مورد این سرو قابل بررسی است.

پیگیریها در مورد سرو ابرکوه ادامه دارد

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان یزد در آبان ماه 89 از سرعت گرفتن پیگیری‌ ها در مورد درخت سرو ابرکوه پس از دستور معاون اول رئیس جمهور در این زمینه خبر داد.

حسن اکبری اظهار داشت: بعد از دستور معاون اول رئیس جمهور در مورد سرو ابرکوه، کارها با سرعت بیشتری در حال انجام است و در ادامه پیگیری ‌ها در مورد سرو ابرکوه مکاتبات بسیاری با سازمان مرکزی محیط زیست کشور و مراکز ذیربط در استان انجام شده است.



طرح ساماندهی سرو ابرکوه پس از تهیه به معاونت استانداری ارسال شده و هم اکنون پیگیری تخصیص اعتبارات اختصاص یافته به این طرح هستیم و در صورتی که تامین اعتبار انجام شود، بخشی از طرح به ویژه حفاظت آن به نتیجه می رسد معاون محیط طبیعی محیط زیست استان یزد

وی افزود: همچنین طرح تهیه شده برای معاونت عمرانی استانداری نیز ارسال شده است.

اکبری از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه حل مشکلات سرو جهانی ابرکوه را پیگیری این مسئله از طریق حوزه معاونت محیط طبیعی محیط زیست برای پیگیری اعتبارات اجرا برشمرد.

وی افزود: در حال حاضر با تمهیدات اندیشیده شده و برای حفاظت از این اثر طبیعی ارزشمند، یک نیروی حفاظتی به طور تمام وقت، کار حفاظت فیزیکی از سرو ابرکوه را انجام می ‌دهد.

اکبری یادآور شد: چنانچه پیگیری تامین اعتبار به نتیجه برسد می ‌توانیم بخشی از طرح به ویژه بخش مرتبط با حفاظت فیزیکی سرو را به نتیجه برسانیم.

وی از تشکیل کمیته راهبردی سرو ابرکوه خبر داد و افزود: بازدیدهایی نیز توسط این کمیته انجام شده تا پیگیری موارد خاص از جمله آفات و بیماری ‌های آن را بر عهده بگیرد اما تاکنون موردی مشاهده نشده است.

اقدام موثری از سوی کمیته راهبری ابرکوه انجام نشده است

اکبری حل برخی از مشکلات سرو از جمله مشکل وجود خیابان جنب این درخت را در حیطه وظایف دیگر ادارات دانست و از مکاتبات و پیگیری در این زمینه خبر داد.

اکبری اظهار امیدواری کرد: با حساسیت‌ هایی که در مورد سرو ابرکوه در کشور به وجود آمده است و بعد از توزیع اعتبارات، بتوان نتایج تلاش ‌های انجام شده در این زمینه را اعلام کرد.

توجه عملی هیئت دولت به سرو کهن ایران زمین

هیئت دولت نیز در سفر دور سوم خود به استان یزد موضوع سرو ابرکوه را مورد توجه قرار داد.

دولت در این سفر 800 میلیون تومان اعتبار به سرو ابرکوه اختصاص داد تا حمایت عملی خود بعد از حمایت شفاهی معاون اول دولت از این اثر ملی طبیعی کشور را نشان دهد.

دیدار مسئولان شهرستان ابرکوه با رئیس محیط زیست کشور

در خردادماه امسال اعضای شورای شهر ابرکوه، شهردار و نماینده شهرستان با معاون رئیس جمهور و رئیس حفاظت محیط زیست کشور دیدار کردند و مسائل و مشکلات محیط زیستی این درخت را مورد بررسی قرار دادند.

نماینده مردم ابرکوه در مجلس در این زمینه اظهار داشت: درخواست اختصاص سریعتر هشت میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده در سفر دور سوم هیئت دولت به استان یزد به سرو ابرکوه، پرداخت هزینه هایی که شهرداری برای احداث پارک و تملک اراضی اطراف سرو صرف کرده است و درخواست چهار نیروی کارگری برای حفاظت شبانه روزی از درخت 4500 ساله ابرکوه بخشی از درخواست های مطرح شده در مورد سرو ابرکوه است.

کاظم فرهمند بیان داشت: همچنین در این جلسه مقرر شد بعد از انجام پروژه های حفاظتی سرو، درآمد حاصل از بازدید از سرو ابرکوه در اختیار شهرداری ابرکوه قرار گیرد و در زمینه تامین نیروی مورد نیاز برای حفاظت از این اثر ملی نیز اقدام لازم صورت پذیرد.

خبر مسرت بخش برای دوستداران سرو ابرکوه/ آغاز روند اجرایی

رئیس اداره محیط زیست ابرکوه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اقدامات انجام شده در مورد سرو ابرکوه بعد از دستور معاون اول رئیس جمهور و سفر هیئت دولت به استان یزد اظهار داشت: طرح مطالعات تفضیلی اجرایی نحوه نگهداری از سرو که از سال 87 آغاز شده بود با هزینه ای حدود 37 میلیون تومان تهیه و تصویب شد.

دامون قاسمی در مورد اجرایی شدن این طرح افزود: فاز اول آغاز عملیات اجرایی این طرح به مرحله اجرا درآمد.

وی یادآور شد: یکی از مسائل مهم در این طرح نحوه دسترسی به این درخت بود و به این دلیل دیوار کشی محوطه پارک سرو در فاز اول مورد توجه قرار گرفته است.

قاسمی افزود: در اجرای این طرح 500 متر دیوار کشی در اطراف سرو به ارتفاع دو متر صورت می گیرد.

وی یادآور شد: با این حصار کشی که اکنون در حال اجراست 2.5 هکتار از اراضی اطراف سرو مطابق طرح مطالعاتی حصارکشی می شود.



2.5 هکتار از اراضی اطراف سرو مطابق طرح مطالعاتی حصارکشی که برای اجرای این طرح 200 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است رئیس محیط زیست ابرکوه

قاسمی بیان داشت: اجرای این طرح با 200 میلیون تومان اعتبار آغاز شده و تا تیرماه آینده به اتمام می رسد.

وی عنوان کرد: تشکیل شورای نظارت بر سلامتی سرو با حضور چند تن از اساتید دانشگاه یزد و کارشناسان مجرب ادارات محیط زیست، منابع طبیعی، حفاظت از نباتات جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی نیز از جمله کارهای انجام شده است.

قاسمی افزود: این شورا به صورت دوره ای وضعیت سلامتی درخت را پالایش و رصد می کند.

وی یادآور شد: مبارزه با آفات این درخت به صورت بیولوژیک یکی از اقدامات این شوراست، همچنین آبیاری سرو نیز با نظر اعضای این کمیته صورت می پذیرد.

پایان تمام مشکلات سرو در گرو همت مسئولان

با وجود تمامی تلاش ها و اجرایی شدن قسمتی از طرح هنوز مشکلات سرو کهن بسیار است.

اجرای کامل طرح که هنوز به سبب بودجه کافی محقق نشده است همچنین تملک زمین های اطراف سرو نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نبود نیروی حفاظتی نیز از جمله مشکلاتی است که باید در اسرع وقت به آن پرداخته شود.

خبرها حاکی از آن است که از بودجه 800 میلیون تومانی مصوب هیئت دولت برای حل مشکلات سرو ابرکوه تنها 200 میلیون تومان تاکنون تحقق پیدا کرده است که حصار کشی در دست کار نیز از محل همین بودجه است.

ضرورت تحقق کامل این بودجه و ادامه روند اجرایی طرح از خواسته های به حق دوستداران طبیعت و محیط زیست به شمار می رود.

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گزارش و عکس: رحیم میرعظیم