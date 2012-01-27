به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه که از نظر ترکیب بازیگران یکی از آثار پر بازیگر محسوب می‌شود از حدود یک هفته پیش کلید خورده است و هم اینک در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) فیلمبرداری آن ادامه دارد.

براساس آخیرن اخبار تا کنون تمام بازیگران این پروژه مقابل دوربین رفته‌اند و طبق برنامه‌ریزی فیلمبرداری تا نیمه اسفندماه به پایان خواهد رسید. درخشنده هنوز برای حضور فیلم در جشنواره سی‌ویکم فیلم فجر تصمیم‌گیری نکرده‌است و احتمال اکران عمومی فیلم تا پیش از جشنواره وجود دارد.

فیلم سینمایی "هیس..دخترها فریاد نمی‌زنند" تازه‌ترین فیلم پوران درخشنده است که در آن شهاب حسینی نقش یک بازپرس جنایی را ایفا خواهد کرد.

ترکیب بازیگران این فیلم در کنار شهاب حسینی عبارت است از: مریلا زارعی، جمشید هاشم‌پور، طناز طباطبایی، فرهاد آییش، مائده طهماسبی، شیرین بینا، بابک حمیدیان، مجید مشیری، اسماعیل سلطانیان، هادی مرزبان و مهدی ماهانی با حضور امیر آقایی، حضور افتخاری ستاره اسکندری و با معرفی نیما صفایی.

لیست سایر عوامل این فیلم سینمایی عبارت است از: تهیه‌کننده و کارگردان: پوران درخشنده/ گروه کارگردانی: نورالدین گودرزی، امیرمسعود اصلاح، علی درخشنده، امیرهادی غلامی،(منشی صحنه)سیمین آزادی/ مدیر فیلمبرداری: مرتضی پورصمدی، دستیاران اول: فرخ تالشانی، حسن اصلانی، دستیاران: احمد رضا گودرزی، محمد خمیس آبادی، میلاد تیندفام، علی آقایی، عادل نیسی، جواد کسانی/ صدابردار: محمد شاهوردی، دستیار: میلاد یاردیلو/ طراح صحنه: بهزاد کزازی، دستیاران: مصطفی جمالی- علیرضا سیفی/ طراح لباس: سارا خالدی، دستیاران: شکوه بابایی، سمیرا شریفی/ عکس: بابک برزویه، دستیار: سیما محمدی/ مدیر تولید: عباس درخشنده ،امور مالی: ابراهیم تفرشی/ تدارکات: امیرهوشنگ حسینی، دستیار: عباس بغداد دره یی/ خدمات: محمود شعاعی/ فیلمساز پشت صحنه:رضا بهاری / گروه حمل ونقل: عباس اسماعیلی،سعید کبیری، حسین تهرانی،علیرضا نیاورانی، منوچهر زندی/ سینه موبیل: احمد سعیدی بخش،محمد بداغی/ جلوه‌های ویژه: محسن روزبهانی، امید روزبهانی، مرتضی رمضانی ترنج/ روابط مومی: بابک برزویه.

