به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دارابی جانشین فرمانده انتظامی پیشوا از دستگیری دو سارق حرفه‌ای باغ‌ها در محدوده پاسگاه یوسف‌رضا خبر داد که در جریان تحقیقات پلیسی به ۱۰ فقره سرقت با ارزش تقریبی ۴ میلیارد تومان اعتراف کرده‌اند.

وی گفت: مأموران پاسگاه یوسف‌رضا پس از رصد و اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان را در یکی از مناطق اطراف ورامین شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه هر دو نفر را دستگیر کردند.

به گفته او، در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری از اموال مسروقه از جمله ادوات کشاورزی، پمپ، کابل برق و تجهیزات باغی کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی پیشوا افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده و صدور قرار قانونی روانه زندان شدند و تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم احتمالی آنان ادامه دارد.

پلیس از باغداران و شهروندان خواسته است در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.