50 برنامه فرهنگی ورزشی در بجنورد به مناسبت دهه فجر اجرا می شود

عباس شاهی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: با تلاش این اداره و همکاری صمیمانه شهرداری و مسئولان ورزشی ادارات، نهادها، و سازمانهای شهرستان بجنورد برنامه های دهه مبارک فجر بهتر از سال گذشته اجرایی می شود.

وی حضور جوانان و ورزشکاران در مراسم گلباران تمثال حضرت امام (ره )، حضور جوانان در نشستهای فرهنگی، جلسات مختلف جوانان و انقلاب اسلامی، برگزاری مسابقات و اجرای برنامه های فرهنگی و حضورگسترده و فعال در راهپیمایی 22 بهمن ماه را بخشی از برنامه های این ایام عنوان کرد.

مسئول کمیته ورزش ستاد دهه فجر بجنورد افزود: 42 برنامه ورزشی شامل برگزاری مسابقات در 15 رشته ورزشی از چهارم بهمن ماه در اماکن ورزشی سطح شهرستان و در دو بخش بانوان و آقایان در حال برگزاریست.

وی برگزاری مسابقات فوتسال، والیبال، طناب کشی، دارت خانوادگی، شطرنج و تیراندازی را از جمله این برنامه ها عنوان کرد و افزود: این مسابقات تا 12 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

شاهی اظهارداشت: برنامه یک پیاده روی بزرگ در 21 بهمن ماه با همکاری شهرداری بجنورد نیز تدارک دیده شده است که امیدواریم زمینه ساز نشاط و شادی مردم را در این ایام فرخنده فراهم سازد.

رییس اداره تربیت بدنی شهرستان بجنورد همچنین از آغاز عملیات ساخت گود باستانی و مجموعه ورزشی شهرداری بجنورد در روزهای 14 و 17 بهمن ماه خبر داد.

